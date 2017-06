Grunnmuren på et hus har slått sprekker, og en garasje har fått hard medfart etter sprengningsuhell på Voss.

Klokken 13.58 fikk politiet melding om en sprengingsulykke i Sivlevegen på Voss. Entreprenørselskapet meldte selv hendelsen til politiet.

– Det er meldt om skader på en garasje og bilene rundt, men vi vet ennå ikke omfanget, sa operasjonsleder Frode Kolltveit like etter at ulykken ble varslet.

Huseier Stein Grov Eilertsen forteller at grunnmuren på bolighuset ved garasjen også har slått sprekker.

Huset løftet seg

– Min mor var i huset. Heldigvis ble ingen skadet, sier han til BT.

Moren Bodill Eilertsen satt på kjøkkenet da salven gikk av. 86-åringen er tunghørt, og fikk derfor ikke med seg varslingen før sprengningen. Hun forteller dette til avisa Hordaland om opplevelsen:

– Vi kjente plutselig hvordan huset plutselig løftet seg, og jeg lurte fælt på hva i all verden som skjedde, sier hun.

– Samme ladning som i går

Sønnen Stein Grov Eilertsen sier at et byggefirma holder på med grunnarbeid på nabotomten. Det var her det ble sprengt i går og i dag.

– Skytebasen fortalte meg at han brukte samme sprengladning som i går, så han skjønner ikke helt hva som gikk galt i dag, sier Eilertsen.

Han var på jobb da sprengningsuhellet skjedde, og forteller til Avisa Hordaland tirsdag ettermiddag at moren fremdeles er oppskaket etter smellen.

«Ikke kjekt»

– Det er ikke kjekt når slik skjer. Jeg tenker mest på skytebasen og moren min, sier Eilertsen.

En stund lå det store steiner i veien, men det er nå ryddet opp.

Bergens Tidende har vært i kontakt med entreprenøren, men selskapet ønsker ikke kommentere hendelsen.

Politiet har rutinemessig opprettet sak.