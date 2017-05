Gerd (81) og Godtfred (82) Ulvestad

– Gerd har vært en perle i mitt liv. Det er sikkert som lås. Hun var 16 år da vi møttes. To år etter var vi gift. Jeg vokste opp i Hødden i Bergen. Mor og far egnet seg ikke til å ta vare på meg, så jeg vokste opp hos bestemor. Mange av guttene i strøket var ute etter meg for det. Noen ganger skulle hele gjenger ta meg. Redningen var at jeg kom inn i boksemiljøet da jeg var tolv år. Der lærte jeg å forsvare meg, men lærte også hvor farlig det er å slå med knyttet neve. Det ble slutt på at jeg løp for livet. Jeg tok de kampene som måtte til, for å få fred. Det var som oftest nok at jeg turte å stå imot mobberne. En av guttene i gaten var ofte nedfor, fordi faren banket han flere ganger i uken. 13 år gammel banket jeg på hos dem. Jeg sa til faren at han måtte slutte å pryle sønnen, ellers skulle han få med meg å gjøre. Da ble det slutt på mishandlingen. Jeg ble norgesmester i boksing, men Gerd ville helst at jeg skulle legge opp. Da gjorde jeg det. Hun har i grunnen fått meg til å ta det litt roligere. Etter 38 år som bossmann i Bergen kommune, ble jeg pensjonist. Siden har vi gått arm i arm og kost oss med byvandring hver eneste dag.