Frank Eide Nilsen (71) og Tore Larsen (70)

– Hver eneste dag møtes Frank og jeg her på Oasen kjøpesenter. Vi snakker med alle. Det skjer ikke at vi snur ryggen mot noen. Er det noen som ser litt ensomme ut, passer vi på at de kommer med i samtalen. Senteret er enestående til å få oss til å føle oss velkommen. Alle i butikkene, og ikke minst vaktene, bare smiler og spør om alt går bra. Det er derfor folk i Fyllingsdalen er så glad i senteret. Klart det blir mye sitting her inne når været er dårlig, men så snart det letter, får vi folk med oss på turer i området. Nesten hver uke blir vi kjent med nye folk, så senteret vårt er rene vennskapsmaskinen.