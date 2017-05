Figen Klanderud (35)

- Jeg arbeidet på en gård i Tyrkia, hjemlandet mitt. En dag kom en helt ukjent mann bort til meg. Han smilte og tok meg i hånden. Det var litt merkelig, for han ville ikke slippe. Jeg likte ham godt, så det ble til at vi ble gående hånd i hånd. Samme dag sa han til meg at han gjerne ville at vi skulle være sammen for alltid. Det var slik jeg møtte bergenseren min. - Etter et år med brevskriving, reiste jeg til ham i Bergen. Det er 16 år siden nå, og ikke en dag har jeg angret. Han er så snill og fantastisk. Nå har vi to nydelige døtre sammen, og jeg er så glad for jobben min i Bydrift.