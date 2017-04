Regnbyger og temperaturer opp mot seks grader vil dominere påsken. Men meteorologen kommer med en god nyhet for deg som skal til fjells.

– Det ser ikke så lovende ut for Vestlandet, sier meteorolog Terje Alsvik Walløe i Meteorologisk institutt.

Været i påsken vil være vekslende og ustabilt, med mange regnbyer.

– Solen vil titte frem, men ikke mer enn en halv dag om gangen frem mot 1. påskedag. Så noen godværsbølge blir det ikke, sier Alsvik Walløe.

Snø på Ulriken

Temperaturene vil heller ikke bli særlig vårlige, skal vi tro værmeldingen. Mandag kveld kan det komme snø på toppen av Ulriken, ifølge Alsvik Walløe.

– Det blir ganske kjølig i påsken, kanskje ikke mer enn seks grader, sier han.

På fjellet vil det blir enda kaldere, omtrent null grader eller mindre. Der vil det være samme nedbør som i lavlandet, men hvitere og kaldere, ifølge meteorologen.

– Skal man til fjells vil man nok oppleve det som ganske vinterlig, sier Alsvik Walløe.

– Bedre skiføre enn vanlig

Meteorolog Roar Teigen i StormGeo AS kommer med stort sett de samme spådommene som Alsvik Walløe: skiftende vær med regnbyger, og litt sol innimellom.

– En god nyhet er at skiføret på fjellet vil bli bedre enn vanlig, på grunn av kjølige temperaturer, forklarer Teigen.

Til tross for at været vil være ustabilt i påskeuken, vil han ikke svartmale det helt. Han forteller at det ikke er snakk om store nedbørsmengder, og at man vil få glimt av sol.

– Kvamskogen vil nok få snø, men det kan også regne der i perioder. I Myrkdalen vil det nok komme snø- og sluddbyger, sier Teigen.

Han legger til at snøen som allerede ligger, sannsynligvis ikke vil forsvinne i løpet av påsken.

– Brukbart på tirsdag

Selv om påskeuken starter vått, med regnbyger utover mandagen, vil det være perioder med bedre vær.

– Tidlig tirsdag vil det bli litt lettere. Da vil det være brukbart vær. Men så kommer det nedbør igjen på kvelden, sier Alsvik Walløe.