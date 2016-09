Sammen med 55 andre kvinner har Marion Fløysand fra Bergen satt verdensrekord i formasjonshopping.

– Egentlig har jeg høydeskrekk, sier den ferske verdensrekordholderen og ler.

– Så du kan hoppe fra 17.000 fot, men ikke sitte på kanten av Trolltunga og dingle med beina?

– Nei, det hadde jeg aldri klart, sier Marion Fløysand (29).

Fra 15 ulike land

Høydeskrekk eller ikke. Forrige lørdag var Fløysand en av 56 fallskjermhoppere som satte verdensrekord i formasjonshopping for kvinner. Hoppet skjedde i Nederland, der Fløysand deltok på en fallskjermleir. De 56 kvinnene kommer fra 15 ulike europeiske land.

Henny Wiggers

Kvinnene kastet seg ut fra tre fly og søkte sammen i flere ulike formasjoner. I et minutt lå formasjonene, før deltakerne i tre bølger stakk fra hverandre og åpnet skjermene.

På bakken ble det jubelscener, forteller hun.

Tidlig hektet

Marion Fløysand har vært fascinert av fallskjermhopping så lenge hun kan huske. 16 år gammel fikk hun prøve tandemhopping. Den gang rakk ikke pengene til mer enn to hopp.

PRIVAT

– Da jeg fikk fast jobb, meldte jeg meg på fallskjermkurs med en gang, forteller hun.

Nå har Fløysand notert 359 hopp og 14 timer i vindtunnel. Det gjør henne til en middels erfaren fallskjermhopper. Hoppe gjør hun helst om sommeren, som medlem i Voss Fallskjermklubb.

Flyttet til rekordgruppen

På vårparten oppdaget Fløysand leiren i Nederland og fikk en kollega på Ikea til å flytte sin ferie, slik at hun kunne delta. Der startet Fløysand som ordinær leirdeltaker. Etter to dager ble hun invitert over i gruppen som jaktet rekorder.

– Hva kreves for å være formasjonshopper?

– Du må ha god kroppskontroll og bevege deg forsiktig. De så vel at jeg hadde det som krevdes.

Tørrtrening

Før flyene tok av, drev hopperne tørrtrening på bakken.

– Når du kaster deg ut, er det nøye avtalt hvilken plass du skal ha. Vi har ulik farge på hjelmene og ryggen. Slik kjenner vi hverandre igjen.

To av hopperne leder formasjonen og signaliserer når den skal skifte. Å rope til hverandre er umulig når man suser mot bakken i 200 kilometer i timen.

– Hvor lenge står denne rekorden?

– Jeg tenker amerikanerne er tent på å ta den tilbake. Et år kanskje?

– Er ikke fallskjermhopping veldig farlig?

– Er ikke alt farlig da? Spøk til side: Tar du dine forholdsregler og opptrer varsomt er det ikke så farlig. Sidevind, for eksempel, er jeg skeptisk til. Da holder jeg meg heller på bakken.