Gleda over bilradioen forsvann då Karstein Bjørge monterte DAB-antenne i Toyota’en. No får han radiokosen tilbake.

Klokka 11:11 onsdag sløkte NRK det gamle FM-nettet i Hordaland og Sogn og Fjordane. Den trufaste P1-lyttaren Karstein Bjørge ville unngå køen og vere ute i god tid før den digitale radiorevolusjonen.

I april skaffa han seg DAB-adapter i bilen. Opppgraderinga av bilradioen kosta over 4000 kroner. Men Bjørge følte det var bortkasta pengar. Mellom Kolltveittunnelen og heimstaden Klokkarvik datt radioen stadig ut, og i lengre periodar var lyden heilt borte.

– Me hadde aldri problem på denne strekninga med FM-nettet, sa den pensjonerte rådmannen i Sund til BT før helga.

– Om me høyrer på fotballkamp og Brann er i ferd med å scora, kan du banna på at lyden dett ut. Det er skikkeleg irriterande!

Fann feilen

Hos Digital Radio Norge klødde dei seg i hovudet, då BT la fram DAB-frustrasjonane til Bjørge. Dei hadde nemleg dokumentasjon på at det tvert om var svært god DAB-dekning i området etter at ein ny sendar vart sett opp på Pyttane i Fjell i september i fjor.

– Dette høyrest litt rart ut, sa kommunikasjonssjef Mari Hagerup, som la til at feilmontering av antenna kan gi slike utslag.

Digital Radio Norge lova å sjekke dekninga på strekninga Kolltveittunnelen-Klokkarvik. Måndag fann dei feilen. Og den var ikkje i bilen til Bjørge.

– På Sotra har vi avdekt eit avvik frå dekningskartet, noko som er svært sjeldan, opplyser Hagerup til BT i dag.

– Dette var kjekt!

Hagerup fortel at det no skal gjerast endringar, slik at dekninga i Fjell og omegn blir tilfredsstillande både for NRK-nettet og nettet til dei kommersielle radiokanalane.

– Norkring vil utbetre dette så fort det let seg gjere, lovar ho.

Den radiomane Bjørge på Sotra er glad for at feilen er funnen, slik at han får tilbake radiokosen i bilen.

– Du og du! Med ein gong det kom noko interessant på radioen, forsvann lyden, så dette er kjekt. Mange kjem til å gleda seg over at feilen blir retta opp, seier Bjørge.