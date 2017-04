Værmeldingen for Vestlandet er usikker frem mot påskehøytiden.

Fra fredag er det skolefri, og mange reiser bort. Værmeldingen for palmehelgen er usikker.

– Vi har prognoser som varierer frem og tilbake. De veksler mellom opplett og sol og nedbør, sier Martin Granerød, vakthavende meteorolog ved Vervarslinga på Vestlandet.

Flere lavtrykk

Ved 09.30-tiden tirsdag hadde han fått inn den siste prognosen. Den er ikke lystig for vestlendingene.

– Den viser skyet vær og nedbør til helgen, men den er altså usikker. Derfor er det vanskelig å uttale seg om været videre inn i påskehøytiden.

Granerød forteller at det er meldt flere lavtrykk som vil påvirke været på Vestlandet.

– Spørsmålet er hvor disse legger seg. Hvis vi er heldige, blir de liggende slik at de ikke gir nedbør. Det er ingenting som tyder på at et høytrykk, som kan gi godt stabilt vær, er under oppseiling. Dermed må vi håpe på at lavtrykkene legger seg slik at de ikke gir nedbør, sier meteorologen.

Bedre på Geilo

Han forteller at temperaturen også varierer på de ulike prognosene. En antyder 3-5 grader i lavlandet, en annen 5-10 grader.

– Bildet endrer seg, og det er viktig å understreke at meldingene er usikre, påpeker Granerød.

– Hva kan du si om påskeværet på Geilo?

– På andre siden av Langfjellene blir været bedre enn her vest. Sjansene er gode for at det blir perioder med sol.