Njørd Ro og Kajakklubb reagerer på vannskutekjøringen i Eidsvåg. – Vi håper politiet vil ta tak i saken, sier styreleder Einar Drægebø.

– Det skjedde rett der ute, sier styreleder i Njørd Ro og Kajakklubb, Einar Drægebø, og peker mot båthavnen i Eidsvåg.

Drægebø står på flytebryggen til Njørd Ro og Kajakklubb. Han forteller at seks av klubbens konkurransepadlere var ute og trente tirsdag kveld, da de traff på to vannskutere som kom kjørende i høy hastighet.

– De forsøkte å gi beskjed til førerne av vannskuterne om at det gikk altfor fort. Det endte med at en av førerne begynte å kjøre i ring rundt padlerne våre i høy fart. To av padlerne havnet i vannet på grunn av de store bølgene, sier Drægebø.

Ifølge Drægebø var padlerne i alderen 12–18 år. Han sier at de er tydelig preget av hendelsen og blir skjermet av klubben.

– De synes det var veldig ubehagelig, og de ble redde. Eidsvåg er i utgangspunktet et fantastisk område for sjøsport. Men dette skaper redsel og frykt, sier han.

– Kommer som prosjektiler

Kajakklubben har i dag 250 medlemmer, både tur og konkurransepadlere i alderen 10 til 80 år, som bruker området mye. Klubben har derfor i mange år jobbet med å få ned fartsgrensen, og i dag er det fem knop fra Storøen og inn til båthavnen.

– De to siste årene har vi merket en økende bruk av vannskutere her. Mange er hyggelige, men så er det et par godt voksne menn som ikke klarer å oppføre seg. Vi vet hvem det er, og har forsøkt å snakke med dem uten hell.

Drægebø har selv møtt på vannskutere i høy fart mens han har vært ute og padlet i kajakk.

– De kommer som prosjektiler inn fjorden. Noen av dem holder en hastighet på nærmere 40 knop. For det første bryter de loven, men de utgjør også en veldig stor fare for alle som ferdes på sjøen her. Det er bare et under at det ikke har skjedd en alvorlig ulykke ennå.

Tor Høvik

Sanksjoner fra politiet

Kajakkpadlerne tok selv kontakt med politiet tirsdag kveld. Politiet sendte ut en patrulje i bil og båt, men da vannskuteførerne så patruljene stakk de av.

– Dette er noe som overhodet ikke skal finne sted på sjøen, men vi ser at det blir stadig mer vanlig. I år har vi fått inn en rekke klager på vannskutere, og faktisk er det i hovedsak voksne mennesker som oppfører seg så idiotisk. Ungdommene er som regel de flinkeste til å overholde varsomhetsreglene til sjøs, sa operasjonsleder Morten Kronen i Vest politidistrikt til BT tirsdag kveld.

Politiet skal ha fått en god beskrivelse av de to personene. De har opprettet sak, som de følger opp videre.

– Dette fanges opp av regelverket om bruk av vannskutere og regelverk for skremmende atferd. Det er de som kjører vannskuterne som må kjenne til regelverket, sier Anne Gro Veland, som er straffesaksansvarlig ved Bergen nord politidistrikt og legger til:

– Dersom de ikke overholder dette regelverket, kan de bli bøtelagt. Det kan også få følger for førerkortet.

– Skal være et trygt sted

Bergen nord politidistrikt har ikke fått anmeldelsen ennå, men Veland sier de vil se på saken.

– Hvis dette er et gjentakende problem, så håper vi at vi kan få tak i vedkommende slik at de kan få en reaksjon.

Utenfor lokalene til Njørd Ro og Kajakklubb håper Drægebø at politiet vil øke patruljeringen i området.

– Men det aller viktigste er å få på plass en selvkontroll og selvjustis blant vannskuterførerne. Vi ønsker at Eidsvåg skal være et trygt sted for alle, sier Drægebø.