Torsdag kveld så Jørgen Rong Davik et merkelig syn i Grimesvingene i Bergen. – Dette er ikke lovlig, sier politiet.

Sent torsdag kveld kom Jørgen Rong Davik kjørende i Grimesvingene mellom Arna og Fana da han så to lastebiler som lå tett i tett.

– Jeg synes de lå unaturlig tett, og det gikk veldig tregt gjennom svingene. Da vi kom ut på motorveien så jeg at det var en kort lastestropp mellom dem og at den ene lastebilen slepte den andre, sier Davik og fortsetter:

– Det var et sjokkerende og skremmende syn. På lastebilen som ble slept sto det nemlig to store båter.

– Høres veldig spesielt ut

Davik dokumenterte den litt spesielle transporten med mobiltelefonen sin og ringte politiet.

– Jeg tok et 20 sekunders opptak for å dokumentere dette i tilfelle politiet trengte det, sier han.

Operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt bekrefter at de fikk en telefon om dette klokken 22.09 torsdag kveld.

– Meldingen gikk ut på at det var en lastebil som trakk en annen lastebil som hadde to store båter på hengeren. Innringer sa også at slepetauet var kort og at det var stor fare for at de kunne komme borti hverandre. Det høres veldig spesielt ut, men vi hadde dessverre ikke kapasitet til å sende noen ut, sier Kolltveit.

– Dette er ikke lovlig

Davik forteller at han filmet bilene på Sjølinjen og at han fulgte etter bilene helt til Dolviken. På filmen viser speedometeret rundt 70 kilometer i timen.

– Jeg hadde ikke reagert hvis tauet ikke hadde vært så kort.

Politiførstebetjent ved trafikkseksjonen i Bergen sentrum, Lars Reme, reagerer kraftig på videoen.

– Dette er ikke lovlig, og disse bilene burde vært stoppet. Det er heller ingen tvil om at førerkortet til han som sleper lastebilen og føreren av lastebilen som blir slept, burde vært beslaglagt, sier Reme.

Han viser også til den korte avstanden mellom lastebilene.

– Det er strengere krav til tidsavstand når det gjelder lastebiler, og her er avstanden altfor kort. Jo høyere hastighet, jo lenger skal også avstanden være. Dette er høyst uforsvarlig og farlig, sier Reme.