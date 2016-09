Forsvareren til den dødsvoldstiltalte 42-åringen ba om full frifinnelse.

Tidligere torsdag la statsadvokaten ned påstand om at en 42 år gammel stordabu må dømmes til syv og et halvt års fengsel for å ha tatt livet av Torbjørn Bauge (50).

Tiltaltes forsvarer mener at 42-åringen må frifinnes. Han og konen var i livsfare etter å ha blitt angrepet av Bauge, sa forsvarer Erik Lea i sin prosedyre.

– Det sto om liv. Hans liv og konens liv. Det er det denne saken handler om, sa Lea i sin prosedyre i Sunnhordland tingrett torsdag ettermiddag.

– Han ble forsøkt kvalt

Det retten først og fremst skal ta stilling til, er om tiltalte var i en nødvergesituasjon da han rettet gjentatte slag - og flere spark - mot ansiktet til Bauge mens han lå nede.

Forsvareren understreket at tiltalte også skal frifinnes selv om retten skulle komme til at han gikk for langt.

Han viste til den aktuelle rettsregelen som sier at en person ikke skal straffes dersom overskridelsen skyldes panikk eller bestyrtelse fremkalt av angriperen.

– Han blir selv forsøkt kvalt. Og når han våkner til, ser han avdøde gjøre det samme på konen. Absolutt all alarmberedskap settes i sving, og så braker det løs, sa Lea.

Avviste slag med stolben

Påtalemyndigheten mener at 42-åringen slo Bauge med deler av en knust stol som lå igjen på kjøkkengulvet da politiet ankom stedet. Selv avviser tiltalte å ha brukt noe annet enn nevene og bena.

– Tiltalte har forklart at han var livredd og at han slo. Til slutt sparket han. Jeg må innrømme at jeg begynner å bli litt lei av denne gjenstanden statsadvokaten ofte viser til, sa Lea.

Skadene i Bauges ansikt var så omfattende at rettsmedisiner Inge Morild vanskelig kunne se for seg at de oppsto som følge av knyttneveslag, og bare det.

Men Lea mener at skadene oppsto ved at tiltalte - som han mener hadde sko på - sparket avdøde mens han lå med bakhodet mot det harde gulvet.

– Politiet sjekket delvis skoene tiltalte hadde på seg, men de har ikke tatt avstryk av sålen eller hælen. At politiet ikke ha sjekket undersiden av skoene, det er ikke tiltaltes feil, sa forsvareren.

Mener avdøde var voldelig

Forsvareren tegnet videre et noe annet bilde av avdøde Torbjørn Bauge enn det statsadvokaten gjorde i sin prosedyre.

Lea ønsker å vise retten at avdøde kunne være voldelig, og viste til vitnemål fra flere venner av tiltalte, som alle fortalte om episoder der avdøde hadde utøvd vold.

Disse episodene skjedde for mellom ti og 25 år siden, og ble nærmest avfeid av aktor.

– Det blir for enkelt å avfeie dette som tull, sa forsvarer Erik Lea, og viste videre til hendelser av forholdsvis fersk karakter.

Blant annet opplysninger om at Bauge skal ha tatt strupetak på tiltalte noen måneder før han døde.

– Denne situasjonen var så opphetet og voldsom at tiltalte og Bauges samboer begge hadde det travelt med å komme seg vekk. De var redde, sa Lea.

Rettssaken ble avsluttet torsdag ettermiddag. Dom i saken er ventet om noen uker.