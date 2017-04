Det buldrer kraftig i fjellet når naturkreftene viser seg frem i Gudvangen. Se hvordan snøraset kommer som en elv ut av fjellet.

– Her er snøras om våren like vanlig som at trekkfuglene kommer tilbake, sier Torill Hylland i Gudvangen.

De siste dagene har det rast flere ganger fra Hestaneset i Gudvangen. Selv om fjellsidene er bare for snø, lurer det store mengder snø på høyfjellet.

Ingen frykt

– Det ser skummelt ut, men dette er bare en del av underholdningen her inne. Dette er ikke noe vi frykter eller er redd for, sier Hylland, som selv tok bilder fra hendelsen.

Torill Hylland

– Som en elv

Lars Harald Bikra, seksjonssjef i Fjellskredovervåkingen hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), forklarer raset på videoen slik:

– Når det går ras fra så bratte fjellpartier raser snøen ned som en elv eller foss. Ingenting henger sammen og det kommer stadig ny tilførsel av snøpartikler, sier han.

Se videoen øverst i saken.

Stort sett når ikke denne typen ras særlig langt.

– De stopper stort sett mye tidligere enn for eksempel snøflakskred. Da kommer snøen ned i store flak som en masse, sier han.

– Ser ofte slik ut

Heller ikke han beskriver raset som særlig spesielt.

– Det ser ofte slik ut når det er veldig bratt, slik det er mange steder på Vestlandet. Det er bra gjort å fange det på film, sier han.

Daglig leder hos Joker Gudvangen, Geir Hylland, sier at det tidligere gikk en vei under rasstedet.

Spektakulært

– Nå er denne veien lagt i tunnel, så nå er det ingen som er i fare på strekningen inn mot Bakka. Elvefaret der rasene går ligger et par kilometer herfra.

Den daglige lederen sier at snøraset går rett i sjøen.

– Det blir ofte spektakulære bilder. En liten turistattraksjon.