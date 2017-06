På få sekunder ble den grønne stien omgjort til et snøinferno.

Sammen med sønnene Kristian (3) og Martin (5) var Kjersti Baksaas-Aasen på tur i Erdalen i Oppstryn i Sogn og Fjordane i begynnelsen av juni.

Familien er en fjellvant gjeng, og har trasket mye rundt i området tidligere. De deler et feriehus med noen venner i Stryn, men bor egentlig på Østlandet, hvor Baksaas-Aasen jobber som lege.

Begynte å filme

Plutselig gikk det et ras oppe i fjellsiden på andre siden av dalen der de gikk. Raset gikk i området som går under navnet «Skadefonna». (Se kart) Baksaas-Aasen begynte å filme med mobilen. Hun ville fange naturfenomenet på film. De sto så langt ifra, at hun ante fred og ingen fare.

Det var avisen Fjordingen som først omtalte saken.

– Det begynte å bråke litt, men så ble det bare mer og mer. Da jeg så hvor mye snø som kom, tenkte jeg det kanskje ville komme pittelitt snø til oss. Jeg hadde på ingen måte forutsett hvor mye som skulle komme, sier hun.

Kjersti Baksaas-Aasen

Kom steiner og kvister

Etter et par sekunder så hun fonnvinden komme mot dem i stor fart. Det var voldsomme mengder med våt snø, kvister og stein som føk rundt dem.

– Det første jeg tenkte var; jeg må beskytte guttene mine. Jeg satt meg med ryggen til fonnvinden, så den skulle treffe meg først. Så tok jeg guttene inn under meg. Treåringen skrek og hylte, forteller hun.

Den våte snøen kom i baller, noen mindre og noen større. Mest redd var Baksaas-Aasen for at de skulle bli truffet av steiner.

– Det varte sikkert i 10–20 sekunder, forteller hun.

Hun sto imot vinden så godt hun kunne. På huk klarte hun å holde balansen med guttene tett inntil seg.

Skremmende opplevelse

Da det hele var over, var de alle tre dekket av tre centimeter med våt snø. Bakken var ikke lenger grønn og vårlig. Den var hvit som vinteren.

– Vi var vel en kilometer unna der vi hadde parkert. Det tok sin tid å gå nedover steinene i snøen. Både jeg og guttene var litt skjelven. Jeg tenkte; hva skjedde egentlig nå?

Hele familien er glade for at det gikk så fint som det gjorde. Minstemann har allerede vært med ut på tur igjen, til tross for den skremmende opplevelsen.

– Allerede neste dag var vi ute. Treåringen hadde ikke noe forhold til ras før denne opplevelsen, men nå vet han at det kan være farlig. Han er heldigvis ikke blitt skremt av den grunn. De har snakket mye om det som skjedde i ettertid, og sett på videoen, sier hun.

– Trygg sti

For to år siden så hun et ras i samme område. Hun var da lenger inne i dalen, og ble ikke truffet av fonnvinden.

– Men nå begynner jeg jo å lure på om jeg tiltrekker meg ras.

Hun forteller at hun har stor respekt for snøskred. Hun beskriver stien som svært trygg, men tror kanskje ekstra store snømasser førte til at de ble truffet av fonnvinden i år.

– Stien er laget slik at du aldri vil gå i rassiden, sier hun.

– Vanskelig

Krister Kristensen, skredforsker ved Norges Geotekniske Institutt, forteller at fonnvinden kommer når skred går i fritt fall utfor bratte stup og utløser vind med stor styrke. Når vinden og snøen blandes, blir lufttrykket så sterkt at vinden kan rive med seg både trær, steiner og det som ellers ligger i området.

– Det kan potensielt være livsfarlig, sier han.

– Hvor langt kan fonnvinden gå?

– I verste fall kan det treffe motsatt fjellside. Det varierer, sier han.

– Hva kan man egentlig gjøre for å beskytte seg mot dette?

– Det er veldig vanskelig. Dette er en årstid hvor man gjerne går i grønt landskap med shorts, og tenker ikke på ras i det hele tatt. Men man må vel være litt ekstra forsiktig inne i slike fjordstrøk. Samtidig er det veldig vanskelig å se og vurdere hvorvidt det er noen fare, sier han.