– Det er så grovt at vi kan egentlig ikke gå ut og si alt av det vi har funnet. Men det er på grensen til tortur.

Over 300 grovt seksuelt utnyttede barn i utlandet er avdekket gjennom etterforskning av menn i Hordaland og Sogn og Fjordane. Flere er siktet for live-overgrep via nettet og menneskehandel.