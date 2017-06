KLAR I TALEN: – Byrådet vil etter ferien vedta at deler av Sælenveien i Fyllingsdalen blir kalt Shetlands-Larsens vei. Det blir feil å kalle veien for Leif Larsens vei, sier byrådsleder Harald Schjelderup. FOTO: Jan M. Lillebø (arkiv)

– Det blir Shetlands-Larsens vei

Byrådsleder Harald Schjelderup. slår fast at byrådet like over ferien vil vedta at deler av Sælenveien i Fyllingsdalen får navnet Shetlands-Larsens vei, oppkalt etter krigshelten Leif Andreas Larsen.