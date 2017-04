Clara Alden (28) og Henning Klungtvedt (34)

- Nå er vi over en uke på overtid. Babyen vår er sikkert av den stae sorten, for den nekter å komme ut i verden og hilse på oss. Nå går vi turer for å forsøke å oppmuntre den lille til å komme. Det er morsomt å oppleve hvordan alt bare handler om babyen. Når vi møter andre gravide, hilser vi som om vi var gamle kjente. Folk smiler og ønsker oss lykke til. Utstillingsvinduene med barnevogner er plutselig det mest spennende på byturene. Vi har alt klart hjemme, men ingenting med unntak av badebaljen er nytt. Venner og familie har gitt oss alt vi trenger. Det er brukt, men veldig pent alt. Når jeg tenker meg om er vel badebaljen også brukt, for Henning har allerede brukt den til fotvask.