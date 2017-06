Bjørn Landøy (59)

- Eg har gjort det godt i livet, men det kunne like gjerne gått heller dårleg. På ungdomsskulen sat eg i eit uroleg hjørne i klassen. For å bli kvitt uroa, heiv den eigenrådige klassestyraren vår fire av oss gutane ned i kursplan 1 og rett inn på eige klasserom. Det blei berre tull og rot, og eg kom ut frå Askvoll skule utan kunnskap i norsk, engelsk og matte. Mi store lykke var at eg kom inn på kystskipperskulen til Heimevernet då eg skulle avtene verneplikta. Der var det ein god lærar som oppmuntra meg veldig. Han hjalp meg til og med slik at eg klarte forkurset til sjøguttskolen her i Bergen og deretter kom inn på skipperskulen. Eg studerte flittig og er stolt av å fortelje at eg blei den yngste overstyrmann i rederiet Westfal-Larsens historie.