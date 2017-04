Asa Shimada (41)

– Jeg fikk en klem av mor like før jul i fjor. Det var første gang i mitt liv at hun klemte meg. Far har jeg ennå ikke fått en klem av. Det er ikke vanlig i Japan, der jeg vokste opp, at foreldre gir kjærtegn og klemmer barna sine. I 2004 møtte jeg en mann fra Island, og vi ble kjærester. Sammen flyttet vi til Island. Jeg ble så glad i naturen og menneskene der. Folk var så glade og snille. Der er det vanlig å klemme hverandre. Jeg var sky og uvant med slik åpenhet, så det tok meg tre år å venne meg til det. Jeg kom til Bergen første gang i 2012. Det var så fantastisk, fordi folk er så åpne her. Jeg kunne ikke glemme byen og flyttet hit i fjor. Etter at jeg fikk klemmen av mor, ble jeg så glad at jeg satte meg ned og skrev et langt brev til far om kjærlighet. Om hvor glad jeg er i han og mor. Før brevet ringte han aldri til meg. Nå ringer han fast en gang i uken. Snart vil jeg besøke dem igjen. Da tror jeg at det blir klem fra han også.