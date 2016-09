Avsløringene i Glass­jenta-saken fører til at to statsråder kaller inn til stormøte om forholdene i barnevernet.

Det forteller barne- og likestillingsminister Solveig Horne til Stavanger Aftenblad dagen etter at tilsynsmyndighetene la frem en knusende rapport om behandlingen av tenåringsjenten Ida fra Karmøy.

Sterkt inntrykk

– Jeg har snakket om saken med helseminister Bent Høie. Vi kommer i nær fremtid til å kalle inn til et møte med våre to direktorater, Statens helsetilsyn og lederen av tilsynet i Glassjenta-saken. Der vil vi be om en redegjørelse for hvordan de skal følge opp det som er kommet frem gjennom tilsynsrapporten. Historien til Ida har gjort sterkt inntrykk på meg, og andre barn skal ikke bli utsatt for det samme som henne, sier Horne til Aftenbladet.

Statsråden mener funnene som avdekkes i tilsynsrapporten er alvorlige. Granskerne – fra fylkesmennene i Hordaland, Rogaland og Troms – konkluderer med at Ida ikke fikk forsvarlig omsorg og hjelp under barnevernets omsorg.

Alvorlige funn

Saken er ifølge fylkeslege Helga Arianson fra Hordaland, som ledet tilsynet, preget av mangelfull kunnskap, summarisk saksbehandling og manglende involvering. Dette førte igjen til mye unødvendig tvangsbruk. Dessuten innrømmer Arianson at tilsynsmyndighetene, som hun selv er en del av, sviktet da de ikke klarte å fange opp det som skjedde.

– I denne saken har det sviktet i mange ledd. Jeg vil gjerne si unnskyld til Ida på vegne av hele systemet. Det er vondt å erkjenne at vi ikke kan gjøre noe for å rette opp i det hun allerede har opplevd. Det er også tankevekkende at det måtte en avisreportasje til for at hele historien til Ida skulle bli kjent, sier Horne.

Respekt for Ida

Hun sier hun har stor respekt for Ida som våget å stå frem. – At hun delte sin historie har betydning for at andre ikke skal oppleve det samme som Ida, sier barne- og likestillingsministeren.

– Hvordan vil du forsikre deg om at denne rapporten får konsekvenser?

– Dette er en sak vi må ta lærdom av og ta tak i på flere plan. Jeg forventer at de lovbruddene som er avdekket vil bli fulgt opp av de ansvarlige, og at fylkesmennene følger opp til eventuelle gjenstående avvikene er lukket. I forbindelse med møtet vil vi gå gjennom punktene og innspillene fra tilsynsutvalget som har gransket Glassjenta-saken, sier Horne.

Må lytte til barna

I tilsynsrapporten kommer granskerne med 33 konkrete tilrådinger til hvordan virksomhetene som skal hjelpe barn og ungdom under barnevernets omsorg kan forhindre nye Glassjenta-historier.

Blant annet mener rapportskriverne at de voksne aktørene må bli flinkere til å lytte til og kommunisere med barna. Ikke minst gjelder dette ved flyttinger bort fra nærmiljøet. I tillegg peker rapporten på at samarbeidet mellom politiet og barnevernsvirksomhetene.

Tilsynsmyndighetene mener hjelpeapparatet må bli flinkere til å informere lovens hånd­hevere om hvilke problemer barna har før makt tas i bruk.

– Må skje en endring

– Vi vil diskutere disse tilrådning­ene og andre innspill på møtet vi skal ha i nær fremtid. Det er for tidlig nå å si noe om hvilke av tilrådningene som vil bli fulgt opp, og hvilke som ikke blir det. Hva som konkret kommer ut av denne tilsynsrapporten må vi komme tilbake til, sier Horne.

– Granskerne sier blant annet at Helsetilsynet eller andre må gjennomgå hvordan fylkesmennene fører tilsyn med barnevernsinstitusjonene og tvangsbruken der. De mener det må skje en endring. Vil du bidra til det?

– Ja, det vil være en sak som helseministeren og jeg kommer til å ta opp i dette møtet.