– Å lande på et lite dekk på en yacht er en krevende operasjon.

SKULLE LANDE HER: Ifølge nettstedet boatinternational.com ble «Bacarella» solgt på en auksjon i 2014 for over 30 millioner dollar. Det tilsvarer i overkant av 250 millioner kroner. Yachten er 60 meter lang og ble bygget i 2009. Helikopterdekket er på det øverste dekket. FOTO: Tor Høvik