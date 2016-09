- Det er selvsagt svært leit når passasjerer må stå igjen på kaien, sier Målfrid Vik Sønstabø, leder for avdeling for Trafikktilbud i Skyss.

- Vi har registrert at det særlig på 07.30-avgangen fra Kleppestø er mange reisende, og det forekommer dessverre at passasjerer står igjen. Dette er selvsagt svært leit, og vi beklager til dem som blir berørt.

Henvist til buss

Passasjerer som ikke kommer med M/S «Teisten» blir henvist til buss fra Kleppestø terminal.

- Vi har ventende buss til avgangen 07.30 slik at vi er sikre på passasjerer som ikke kommer med båten har bussalternativ.

Også fra Strandkaien

Også på enkelte av ettermiddagsavgangene fra Strandkaien kl. 15.20 og 15.55 har det vært gjenstående passasjerer.

- Vi vurderer nå ulike tiltak for også å kunne avhjelpe gjenstående passasjerer på Strandkaien, sier Sønstabø.

Trafikken øker

I første halvår 2016 reiste 264.702 passasjerer med hurtigbåten mellom Kleppestø og Strandkaien. Her er trafikken i 2016 måned for måned. Tallene for august er ikke ferdig ennå. I fjor reiste 447.500 med M/S «Teisten». Om utviklingen fortsetter i år vil båten passere en halv million med god margin.

1. januar 2015 fikk båtsambandet Kleppestø – Strandkaien flere avganger ettermiddag og lørdager. Anløpet i Bergen ble også flyttet fra Nøstet til Strandkaiterminalen.

- Dette gjorde vi for å få et større passasjergrunnlag, og for å få en bedre kobling til andre kollektivtilbud for reiser videre. Disse tiltakene har gitt effekt, og vi ser en vekst i antall reisende, sier Sønstebø.