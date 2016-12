Meteorologen advarer om kastevinder i Bergen sentrum opp mot 30 meter per sekund – og bølger opptil 25 meter. Han ber folk være innstilt på skader.

BT snakket med statsmeteorolog Frode Hassel ved Vervarslinga på Vestlandet like før klokken 17 mandag. Da advarte han mot en tidligere dreining av vinden enn de har antatt til nå.

– Til nå har det vært vest-sørvest, og Bergen har dermed ligget i ly av Løvstakken. Men i de siste prognosene ligger det an til dreining mot nordvest. Det har egentlig skjedd allerede, sier Hassel.

– Hva betyr det?

– For Bergen betyr det at både middelvinden og vindkastene kommer til å øke en god del utover. I Bergen sentrum kan det bli kast på 30 meter/sekund, med en samtidig middelvind som ligger på anslagsvis sterk kuling.

– Det høres ikke så ille ut med sterk kuling?

– I et område som er kupert, som i Bergen sentrum, kan det være like ille som om det var full storm på et mer åpent sted. Det er på grunn av kastevindene. Og det er kastevindene som gjør ødeleggelsene, poengterer Hassel.

- Vel så ødeleggende

– Vinden i Bergen sentrum kan bli vel så ødeleggende som på kysten. Man må være forberedt på at dette kan gjøre skade, selv om de fleste gode bygninger vil tåle dette.

Rundt klokken fem mandag ettermiddag snakket Hassel om en jevn økning nå, men at det vil avta gradvis utover kvelden.

Svein-Magne Tunli

– Fra nå av må folk være litt ekstra obs.

Hassel sa også i 17-tiden at de har observert vindkast på en måler på Sotra (Liatårnet) som lå på over 40 meter per sekund.

– Hele strekningen fra Stad til Vest-Agder vil få føling med dette ganske på likt. Så går det nordover, og Møre og Romsdal og Trøndelag vil etter hvert også merke dette.

Senere vil også Østlandet og Telemark få mye vind i høyden fra vest og nordvest.

Skjermdump VTSvest på Twitter

Enkeltbølger opptil 20-25 meter

Hassel advarer også mot høy sjø.

– Det er observert opptil 10 meter signifikant bølgehøyde på Troll-feltet, og det samme gjelder inn mot den ytterste skjærgården. Dette øker, og enkeltbølger kan gå opp i 20 til 25 meter, sier han.

– Det som er trist, og et paradoks, egentlig, er at folk oppsøker dette når vi sender ekstremvarsel. Det er trist om liv skulle gå tapt.

Han ber også folk være obs på høy vannstand i forbindelse med floen i ettermiddag. Det skal ikke ligge an til overvann på Bryggen, så vidt Hassel kan se.

Her er en vei- og fergerapport for Vestlandet fra 17-tiden mandag, listen gjelder innstillinger, midlertidige stengninger og samband med redusert kapasitet i Hordaland:

Vegtrafikksentralens Twitter-konto, som stadig oppdateres, finner du HER.

Midlertidig stengt:

Ev 39 Ferjestrekningen Sandvikvåg - Halhjem, på strekningen Leirvik - Bergen (Nygårdstangen)

Ev 39 Ferjestrekningen Mortavika - Arsvågen, på ferjestrekningen Mortavika - Arsvågen

Rv 13 Nesvik ferjekai, på ferjestrekningen Hjelmeland - Nesvik

Fv 13 Ferjestrekningen Stavanger - Tau, forbindelsesveg

Fv 13 Ferjestrekningen Kinsarvik - Utne, forbindelsesveg

Fv 40 Ferjestrekningen Skånevik - Matre, forbindelsesveg

Fv 48 Ferjestrekningen Skånevik - Utåker

Fv 48 Ferjestrekningen Årsnes - Gjermundshamn

Fv 49 Ferjestrekningen Våge - Halhjem, forbindelsesveg

Fv 57 Ferjestrekningen Leirvåg - Sløvåg

Fv 57 Ferjestrekningen Rutledal - Rysjedalsvika

Fv 62 Ferjestrekningen Skjersholmane - Borgundøy

Fv 126 Ferjestrekningen Gjermundshamn - Varaldsøy

Fv 365 Ferjestrekningen Værlandet - Askvoll

Fv 521 Ferjestrekningen Kvitsøy - Mekjarvik

Fv 541 Ferjestrekningen Buavåg - Langevåg

Fv 544 Ferjestrekningen Skjersholmane - Ranavik, forbindelsesveg

Fv 546 Ferjestrekningen Hufthamar - Krokeide

Fv 546 Ferjestrekningen Sandvikvåg - Husavik

Fv 552 Ferjestrekningen Hattvik - Venjaneset

Fv 568 Ferjestrekningen Fedje - Sævrøy

Fv 606 Ferjestrekningen Krakhella - Rutledal

Fv 614 Ferjestrekningen Isane - Stårheim

Vegtrafikksentralens Twitter-konto, som stadig oppdateres, finner du HER.

Redusert fremkommelighet:

Ev 39 Ferjestrekningen Oppedal - Lavik, på ferjestrekningen Oppedal - Lavik

Rv 13 Ferjestrekningen Hjelmeland - Nesvik, på ferjestrekningen Hjelmeland - Nesvik

Fv 546 Ferjestrekningen Hufthamar - Krokeide

- Greit på Sotrabrua foreløpig

For veibroenes del har det gått bra per klokken 17 mandag: