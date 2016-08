Fest og salutt da Statsraaden kom til Bergen etter å ha vunnet Tall Ships' Races 2016.

I pøsende regnvær kom «Statsraad Lehmkuhl» hjem igjen etter å ha vunnet sammenlagtseier i klasse A i den internasjonale seilregattaen Tall Ships' Races i Sør-Europa.

Fakta: Statsraad Lehmkuhl Bygget som bark i Bremerhaven i 1914 under navnet «Grossherzog Friedrich August».

Var skoleskip for den tyske handelsflåten.

Har siden 1921, med unntak av andre verdenskrig, vært Bergens skoleskip.

Skipet har et fast mannskap på 36 personer fordelt på to skift.

Været la ingen demper på stemningen om bord – mannskap og medseilere i master og rær, og frisk shantisang markerte topp stemning om bord da skipet la til kai fredag formiddag.

Ordføreren skrubbet dekk

Vel i havn, er det mottakelse på kapteinens romslige lugar, der både Bergens ordfører Marte Mjøs Persen (Ap) og kulturbyråd Julie Andersland (V) er blant flere som hyller vinnerne.

Ordføreren seilte selv med skipet fra Dublin til Bergen; en seilas fra søndag til fredag. Hun hang til og med i seilene da skuten seilte inn Vågen.

- På første trinn, ja. Det var ille nok for meg, sier hun.

Marte Mjøs Persen snakker derimot varmt om å være mannskap på seilskuten.

- Det var en helt fantastisk opplevelse! Det er et utrolig flott og pedagogisk mannskap her. Jeg har stått utkikk, skrubbet dekk og stått ved roret. Kjempegøy!

RUNE NIELSEN

To kapteiner

Jens Joachim Hiorth, som hadde sin første seilas som en av to kapteiner på regattaen, er mer enn fornøyd med seieren.

- Derfor var det jo ekstra gøy å være med å vinne. Jeg er veldig stolt, og jeg føler stor glede over å være del av et så stort team som Statsraaden er, sier han.

Hiorth tok over som kaptein i Cádiz.

- Etappen fra Cádiz til La Coruna var veldig krevende, fordi det var motvind og skiftende vind. Det krevde mye av alle om bord. Men Marcus hadde lagt inn svært gode marginer på de to første etappene, så det gikk bra.

For Hiorth delte ansvaret under regattaen med Statsraadens erfarne kaptein Marcus Seidl, som seilte fra Antwerpen til Lisboa, og deretter til Cádiz. Statsraaden vant begge disse to etappene.

RUNE NIELSEN

- Må vinne over «Christian Radich»

- Vi hadde marginene på vår side. Alle vil jo vinne når man først deltar, og det er alltid kjekt å vinne over «Christian Radich». Vi jaktet på dem, og de jaktet på oss. Vi konkurrerer alltid med dem, og hva som enn skjer må vi vinne over dem, sier Seidl.

Å seile regatta gjør noe med innsatsen til alle om bord, sier Seidl.

- Alle yter litt mer. Vi hadde fullt skip, og det er på den ene siden ekstra krevende, på den andre ekstra kjekt, sier han.

Haakon S. Vatle, direktør i Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl, er sprekkeferdig av stolthet.

- Vi pleier å hevde oss i teten, men det spesielle i år er at dette er sammenlagt seier for Tall Ships' Races 2016. Sist det skjedde var i 2013. Dette skipet gjør seg veldig bemerket i det internasjonale seilskipsmiljøet. Og dette gir mer salg for skipet. Vi merker allerede pågang for neste år.