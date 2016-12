Ingeborg Elisabeth Bolstad og ektemannen Ola Bolstad hadde planlagt å feire jul på Hurtigruten, men på grunn av ekstremværet på Vestlandet måtte skipet MSTrollfjord bli liggende i Trondheim.

Julefeiringen i år vil ikke gå helt som planlagt for ekteparet Bolstad. Hurtigrutens skip MS Trollfjord, og MS Kong Harald ble begge kansellert i dag på grunn av uværet som herjer Vestlandet denne uken.

Ingeborg Elisabeth Bolstad sto og pakket til reisen da beskjeden kom.

– Jeg har drømt om denne reisen i mange år, jeg og min mann Ola hadde tenkt at vi skulle noe nytt og annerledes denne julen, forteller Bolstad.

– Takket nei til julebesøk

Ekteparet er pensjonister fra Halden, i år hadde de bestemt seg for å feire jul på Hurtigruten for første gang.

– Vi skulle på vår livs tur. Planen var å gå i land i Trondheim for å få en musikalsk juleopplevelsen i Nidarosdomen, forteller Bolstad.

Hun og ektemannen har takket nei til alle julebesøk fordi de skulle reise bort i julen. I parets hus finnes det heller ikke noe tegn til julemat.

– Vi har ikke kjøpt inn noe mat, for det trengte vi ikke når vi skulle reise med bort. Nå må jeg skynde meg ut å kjøpe ribbe og julemat, sier Bolstad.

– Sa til barna at de ikke skulle komme hjem

Ekteparet Bolstad skulle egentlig ha forlatt Halden om kvelden på lille julaften.

– Det er bare å svelge skuffelsen. Vi har sagt til barna at de ikke må komme hjem til jul fordi vi skulle oppleve vinterlysene langs kysten, sier hun.

Ekteparet har reist med Hurtigruten tidligere, men aldri på denne tiden av året.

– Først hadde vi tenkt oss til Lofoten, men så endte vi opp med å velge Halden-Bergen-Trondheim ruten siden tidene passet oss best, forteller Bolstad.

– Har levert alle julegavene

Hvordan julefeiringen blir nå er hun ikke sikker på.

– Vi har levert alle julegavene til barna, så nå må vi bare finne ut hvilken fot vi skal stå på, og hva vi skal gjøre med invitasjonene vi har fått, sier hun.

Paret har vært i kontakt med kundesenteret til Hurtigruten, og fått beskjed om at de enten kan få pengene tilbake, eller reise en annen dag.

– Vinterlysene er det nok mulig å se en stund ennå, men vi har ikke helt funnet ut hva vi vil gjøre, sier Bolstad.

– Et dårlig tidspunkt

I en e-post til Bergens Tidende skriver kommunikasjonssjef for Hurtigruten, Rune Thomas Ege, at han forstår at kanselleringene skjer på et dårlig tidspunkt.

– Noen skal hjem til jul, andre har planlagt å tilbringe julen om bord hos oss. Men akkurat været er det lite vi kan gjøre med. Nå jobber vi på spreng med å få gitt beskjed og informasjon til gjestene våre, og gjøre alt vi kan for å hjelpe dem, sier Ege.