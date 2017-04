– Før var folk veldig snille. I dag har det vært helt annerledes.

Det sier de fire tiggerne som BT møtte på Robin Hood-huset i Bergen sentrum onsdag ettermiddag. Dagen før sendte NRK dokumentaren Lykkelandet, som fokuserte på tigger- og prostitusjonsvirksomheten blant romfolk i Bergen. Dokumentaren tegnet et bilde av en virksomhet organisert av kriminelle.

Skal se dokumentaren

– Vi føler oss mistenkeliggjort og folk kaller oss for mafia og kjeltringer, men vi er lovlydige mennesker. Nå føler vi at bergenserne ser på oss som kriminelle.

Det sier Dobre Anica (60), Toader Gino (45), Bicu Valeriu (44) og Bobu Angelica (60). De sitter rundt et bord og snakker med BT via tolken Anca Stancu. Ingen av dem har sett dokumentaren, men de skal se den torsdag kveld på Robin Hood-huset. Da skal tolk være til stede.

De fire kjenner hverandre fra Bergen. Noen forteller at de har vært her i fem år, med regelmessige turer hjem til Romania for ikke å bryte. Bobu opplyser at hun bor i et hus med andre. Dobre Anica og Toader Gino forteller at de bor på overnattingsbasen til Kirkens Bymisjon.

– Mange sinte

De har blitt fortalt hva dokumentaren handler om. Gjennom tolken sier de at de føler seg stigmatisert og at de har merket reaksjonene.

– Onsdag var mange mennesker sinte på oss. Før var de veldig snille. De tror vi er kriminelle etter det som har blitt vist på TV, sier Bobu Angelica.

Hun fremstår som svært stresset og påvirket av situasjonen.

– Jeg har vært hjerteoperert og bruker medisiner. Jeg tåler ikke denne hatske stemningen.

– Spyttet på

Toader Gino forteller at han tigget i Bergen sentrum onsdag ettermiddag, trolig i Nygårdsgaten utenfor Matkroken. Han forteller at en mann kom forbi.

– Han spyttet på meg og sa jeg var en del av romanimafiaen. Noen jenter kom til, og så kom politiet, forteller han.

Det er vanskelig å få tid og sted eksakt, og han har ikke navn på de to jentene. Vest politidistrikt har ikke registrert et slikt oppdrag, men det betyr ikke at historien ikke stemmer.

– Hvorfor tar ikke politiet dem?

Bobu Angelica forstår verken norsk eller engelsk og forstår ikke hva som blir sagt til henne på gaten, men hun er klar på at mange nordmenn har vært fiendtlige og sinte overfor henne onsdag. En hissig mann kommer til bordet der vi sitter. Han snakker høylytt og blir bedt om å roe seg.

– Hvorfor tar ikke politiet disse folkene som var vist på TV hvis de er kriminelle, spør han.

De er klar på at NRK ikke skulle ha sladdet ansiktene på personene som ble vist i dokumentaren.

– Da ville folk ha sett at vi ikke var der. Nå blir vi stemplet som kriminelle, sier de.

Vil dra hjem

Tiggerne ser mørkt på fremtiden. De forteller at de er redde og frykter fremtiden. Dobre Anica vil reise hjem til Romania.

– Jeg er gammel og tåler ikke stress. Jeg kan ikke være her, sier hun.

De andre forteller at de ikke har en fremtid i Romania ettersom de verken har jobb eller muligheter til å tjene penger der nede.

– Vi er nødt til å være her, men det ser vanskelig ut. Før TV-programmet ble vist, kunne vi tjene 200–300 kroner om dagen. I dag har det ikke vært en krone i koppen.

Marcos Amano er daglig leder ved Robin Hood-huset. Han har hatt en hektisk dag på jobben. Rundt 30 mennesker fra tigger- og flaskesamlermiljøet har vært innom ham, sa han til BT tidligere på dagen.