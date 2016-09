Venner og kolleger av Torbjørn Bauge (50) vitnet i retten onsdag.

Torbjørn Bauge (50) døde som følge av store blødninger etter å ha blitt utsatt for massiv vold i en enebolig på i Sagvåg på Stord for snart to år siden. Hans 42 år gamle kamerat står denne uken tiltalt for vold med døden til følge.

Bauge etterlot seg blant annet en voksen sønn og flere søsken. Familen har fulgt rettsforhandlingene fra tilhørerplass i Sunnhordland tingrett.

– Så lyst på livet

Tidligere denne uken har de, og retten, fått høre at avdøde hadde et til tider voldsomt temperament, og at han kunne bli sint og vanskelig når han hadde drukket.

Før lunsj onsdag ble det inntrykket noe balansert. En tidligere arbeidskollega av Bauge beskrev ham som en fornøyd mann som så lyst på livet i dagene før han døde.

– Han var en person jeg hadde stor tillit til, og vi hadde det jeg vil kalle et nært vennskap, sa den kvinnelige kollegaen.

De to hadde jobbet sammen på Kværner Stord siden 2008.

Fakta: Dødsfallet på Stord Torbjørn Bauge (50) døde av skadene han fikk etter et slagsmål i en enebolig på Stord, søndag 7. desember 2014.

Hans 42 år gamle kamerat ble pågrepet samme morgen. Han har forklart at han handlet i nødverge, og nekter straffskyld.

De to var på en vennemiddag med sine respektive partnere da slagsmålet startet. 50-åringen hadde store hodeskader da han ble hentet av helsepersonell. Han døde på Haukeland neste dag.

42-åringen er tiltalt for legemsbeskadigelse med døden til følge. Strafferammen er ti års fengsel.Tiltalte er tidligere dømt for vold.

Hun var i kontakt med Bauge på telefon ved midnatt, bare timer før han endte opp død på sitt eget kjøkkengulv. Da var han imøtekommende og grei, forklarte hun.

– Han var ikke i dårlig humør, eller noe sånt, og virket heller ikke å være særlig beruset. Han fortalte at han hadde besøk av et vennepar, sa hun i retten.

Ifølge den tiltalte 42-åringen ble Bauge bare timer senere - uten forvarsel - aggressiv og svært sint.

Han nekter straffskyld og sier at han handlet i nødverge.

Hørte dunkelyder

Svigerfaren til Bauge tegnet i retten et bilde av en mann som var hjelpsom og som viste ham og konen respekt. De hadde et godt inntrykk av mannen som hadde vært sammen med datteren deres i tre år.

– Vi hadde en veldig god dialog med ham, både jeg og min kone. Torbjørn var en mann som hadde vært borti ltt, men vi tok ham for den han var. Han var en åpen mann. Han skjulte ingenting.

Svigerforeldrene lå og sov i underetasjen den aktuelle natten. De hørte uforklarige dunkelyder, forklarte han, men ingen av dem fikk med seg hva det var som skjedde på kjøkkenet i etasjen over.

– Han sa unnskyld

Først da ambulansen kjørte Bauge vekk fra stedet med kritiske skader, skjønte de alvoret.

– Jeg hadde en kort samtale med han som er tiltalt rett etterpå. Da var han litt i ubalanse, men jeg mener å huske at han sa unnskyld til meg, sa svigerfaren.

Den tredje rettsdagen var særlig viet de såkalte karaktervitnene, de som kan gi litt informasjon om hvordan de involverte i saken er som personer.

– Tiltalte er ikke voldelig

En barndomskamerat av tiltalte fortalte at han ble oppringt like etter at Bauge var død.

– [Tiltalte] gråt hele tiden mens han fortalte hva som hadde skjedd. Det var en svært følelsesladet samtale.

Barndomskameraten beskrev videre tiltalte som en kjempeflott fyr og en god venn.

– Er han en voldelig person, spurte aktor Trond Haugnes.

– Nei, jeg har aldri sett ham slåss, bortsett fra på boksevideoer, sa kameraten.

– I avhør med politiet har du sagt at han kunne bli fæl og aggressiv når han drikker alkohol, spurte aktor.

– Jeg var veldig opprørt over det som hadde skjedd da jeg snakket med politiet den gang. Jeg mente ikke at han er sånn i dag, men at han kanskje var sånn for mange, mange år siden, svarte kameraten.

Fortalte om voldsepisoder

Forsvarer Erik Lea har kalt inn flere vitner som har opplevd Torbjørn Bauge som voldelig.

En kvinnelig venn av tiltalte fortalte om en voldsepisode som skjedde på Stord for cirka ti år siden. Da hadde Bauge blitt svært sint og voldelig da hun og venninne ba om han kunne flytte seg fra veien.

Han rev tak i håret til venninnen min, og bet meg i en finger da jeg prøvde å få ham vekk, sa kvinnen.

Voldsbruken skjedde helt uprovosert, forklarte hun. Episoden ble aldri anmeldt.

En kamerat av tiltalte sa at han ble slått ned av Bauge for 15 år siden. Det skjedde uten noe forvarsel, i døråpningen i vitnets eget hus, fortalte han. Heller ikke denne episoden ble anmeldt til politiet.

Han var jo voldsomt stor. Jeg var redd ham, sa vitnet.

Et tredje vitne - også hun en venn av tiltalte - fortalte at hun hadde hatt flere ubehagelige opplevelser med Bauge ute på byen.

Rettssaken avsluttes med prosedyrer torsdag.