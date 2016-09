Eva Leirstein fra Kvinnherad har ikke mye til overs for NSBs kundeservice.

- Jeg er sint og har lyst til å kjefte på NSB. Er det ikke vanlig at man får dekket overnatting når toget er kraftig forsinket og man ikke rekker siste bussen hjem?

Leirstein hadde peilet seg inn på Skyss-bussen til Kvinnherad klokken 19.30 mandag kveld. Om toget hennes med normal avgang 12.03 på formiddagen hadde vært i rute fra Oslo S, ville hun ha stått på perrongen i Bergen klokken 18.58.

- Forsinkelser på Oslo S og langs banen gjorde at toget mitt ikke var i Bergen før 21.30. Altså to og en halv times forsinkelse. Jeg ringte kundesenteret hos NSB for å spørre hva jeg skulle gjøre, men fikk til svar at jeg ikke hadde krav på overnatting på hotell. Det var ingen forståelse eller hjelp å få. Er det overnatting på gaten vi reisende skal finne oss i? spør Leirstein.

Strabasiøs reise

Problemer på Oslo S gjorde at Leirstein og de andre togpassasjerene til Bergen måtte busses til Drammen.

- Det var også en del krøll med hvilken perrong vi skulle møte opp på, både i Oslo og Drammen. Det var ikke bare oss med friske bein som fikk en strabasiøs reise. Eldre folk og rullestolbrukere var også med toget, sier Leirstein.

Hun fant en brosjyre som hun leste seg opp på.

- Her står det blant annet at man har krav på hotellovernatting når forsinkelsen er på over 60 minutter, og man ikke kommer seg videre til bestemmelsessted samme dag, sier Leirstein.

- Aldri mer NSB

Alternativet som skisseres i brosjyren er taxi. Dette ville i Leirsteins tilfelle blitt dyrere for NSB.

- Vi skulle få forfriskninger om forsinkelsen var over 60 minutter, men det ble ikke servert så mye som en kaffekopp. Og dette kaller de service?

Leirstein ringte til slutt til sitt eget forsikringsselskap. Der fikk hun beskjed om at hun ville få dekket hotell og omkostninger.

- Jeg har opplevd forsinkelser på fly, og fått dekket overnattinger i både i Frankfurt og Amsterdam, men her hjemme på Bergensbanen er det ingen hjelp å få. Dette er slett kundeservice. Aldri mer NSB. For ettertiden blir det fly, sier en forarget Leirstein.

- Leit å høre

Salgs- og markedsansvarlig i NSB Riks Bergensbanen, Henning Lirhus, har følgende kommentar etter det som skjedde mandag:

- NSB er svært opptatt av å ivareta kundene, spesielt når uforutsette hendelser oppstår. Det er derfor leit å høre om opplevelsen til Eva Leirstein, som reiste med oss fra Oslo til Bergen.

Han forklarer at det mandag var full stans i togtrafikken på Østlandet som følge av feil på kommunikasjonssystemet til Jernbaneverket.

- Dette førte til at vi fikk store utfordringer med å frakte alle berørte kunder. Toget til Bergen ble kraftig forsinket. Ifølge transportvilkårene våre kan kunder ha krav på dekning av ekstrautgifter ved en vesentlig forsinkelse om NSB ikke klarer å transportere kunden frem til bestemmelsesstasjon på NSB-billetten innen rimelig tid.

Ber kunden ta kontakt

En vesentlig forsinkelse på Bergensbanen regnes, ifølge Lirhus, som en time.

- Selv om kunder ikke har krav på erstatning av ekstrautgifter, oppfordrer vi alltid kunder til å ta kontakt med oss i etterkant. I dette tilfellet har uansett kunden krav på 50 prosent av billettprisen som følge av vesentlig forsinkelse, sier Lirhus.

Hun har, ifølge Lirhus, ikke krav på hotell fordi hun kun har avtale med NSB om å komme seg til Bergen stasjon.

