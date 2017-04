På Kvamskogen var det strålende sol og snø tirsdag. Men det skal ikke vare så lenge.

For noen dager siden meldte Yr om påskesol fem dager i strekk, men nå er ikke meteorologene fullt så optimistiske.

– Det er skikkelig flott ute akkurat nå, og det skal være bra i dag. Men i ettermiddag snur det. Så nyt været, sier statsmeteorolog Tone Christin Thaule.

Marita Aarekol

På Kvamskogen vet Linnea Sætre Marthinsen og besteforeldrene Linda Heide og Tor Tvedt å sette pris på det fine været.

– Vi får kanskje en baby i påsken. Mamma er hjemme og jeg er her med farmor og farfar, sier Linnea Sætre Marthinsen.

Regn med regn

Marthinsen forteller at hun er litt lei av å bære skiene sine det siste stykket hjem.

– Jeg håper vi får flere slike dager i påsken. Det er helt nydelig. Nå skal vi hjem å grille pølser i bålpannen, sier Linda Heide.

Men da har vi en litt dårlig nyhet for skifolkene på Kvamskogen og resten av fylket. For like ved Island ligger det et lavtrykk og lurer. Det er på vei østover og det betyr at det blir regn tirsdag ettermiddag og økende vind til kvelden.

– Det er nå det er best påskevær, onsdag vil det fortsette med regn og utover dagen vil det gå over til regnbyger, sier Thaule.

Marita Aarekol

Snøgrensen vil også trekke lenger opp fjellet. I dag vil du finne snø på 300 til 500 meter over havet, men allerede i kveld vil snøgrensen være på 900 meter.

– Det er den milde luften som er på vei innover på grunn av regnet som gjør det.

Oppholdsvær og overskyet

På torsdag fortsetter regnbygene og snøgrensen vil ligge på rundt 400 til 600 meter. Det vil også bli en god del vind på kysten.

– Fredagen begynner det med oppholdsvær. Men det blir overskyet, og et nytt nedbørsfelt er på vei inn sammen med en økende vind. Denne dagen vil snøgrensen ligge på rundt 800 meter.

Nedbøren fortsetter inn i lørdagen, men det skal ifølge meteorologen bli litt lettere utover kvelden med regnbyger.

– Det er litt av og på om dagen. Men søndagskveld blir det lettere, og mandag ser det bedre ut. Så på slutten av påsken blir det altså litt finere igjen, sier Thaule.

– Men hvorfor melder Yr.no påskesol den ene dagen, og så blir det regn?

– Det skjer når det er bygevær. Da er det vanskelig for modellene våre å treffe. Men folk bør leses meteorologens varsel og se på yr.no samtidig. Da blir varselet mer riktig.