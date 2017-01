Terje Hopen og konen er fortsatt skjelven etter hendelsen mellom Bulken og Evanger.

– Det var med et nødskrik at vi unngikk sammenstøt med denne bilen. Vi var på vei hjem til Bergen fra hytten på fjellet da en personbil kom mot oss i feil kjørefelt. Farten på stedet er 80 kilometer i timen, sier Hopen, som fikk filmet sekvensen med bilens video.

– Den møtende bilen må ha holdt rundt 140 kilometer i timen. Jeg kjørte i 80 kilometer som var fartsgrensen, men klarte å bremse ned til 40 kilometer.

– Trodde det gikk galt

Det var på E16 mandag at den vanvittige kjøringen fant sted.

– Videoen er veldig hakkete, alt skjedde så fryktelig fort, men bildene jeg har tatt ut viser hvort nære på dette var.

– Min kone skrek av redsel da bilen var like foran oss. Vi trodde at dette skulle gå galt, men i siste øyeblikk klarte den farlige føreren av den andre bilen å få slengt bilen sin inn foran traileren slik at front-mot-front kollisjon ble unngått.

Hopen sier at verken han eller konen har vært ute for noe så skremmende.

PRIVAT

Kan ikke lese nummerskiltet

– Alle har jo opplevd noe man tenker var nære på, men nærmere døden enn dette har vi aldri vært. Vi måtte stoppe opp en stund for å rose oss ned etter hendelsen.

Hopen sier at bilder og video ikke er sendt over til politiet.

– Videoen har dårlig kvalitet, og vi er ikke i stand til å lese nummerskiltet på den motgående bilen. Dermed vet vi ikke hvem vi skal anmelde.

– Fortjener en lærepenge

– Kanskje føreren av traileren også observerte noe som gjør at denne uvettige føreren kan tas. Slik villmannskjøring fortjener man virkelig å få en lærepenge for, sier Hopen.

Til føreren av den møtende bilen har Hopen følgende budskap:

– Dette var uvettig kjøring. Jeg håper du skjønner hvor galt dette var, og at det kunne gått liv.