Og på Askøy tok en festdeltaker frem kniven. Det har vært en travel natt for politiet.

- Vi har hatt en god del ordensforstyrrelser i Bergen sentrum i natt, sier operasjonsleder Arve Samsonsen i Vest politidistrikt.

Klokken 00.57 måtte en patrulje ta hånd om en person som hadde bitt en vakt på et utested i Kong Oscars gate.

- Den mistenkte er en mann i 30-årene, som nå sitter i arresten. Han vil bli avhørt i løpet av dagen, sier operasjonslederen.

Truet med kniv og machete

Ved midnatt fikk politiet flere meldinger om en mann i bar overkropp og med machete i hånden, som skal ha løpt etter en person i Bergen sentrum.

- Vi sendte ut flere patruljer og fikk etter hvert kontroll på to menn, den ene i 20-årene, og den andre litt yngre. Det er foreløpig uklart hvem mistenkte er, men disse to vil bli avhørt i løpet av formiddagen, sier Samsonsen.

Rundt tyve minutter senere måtte politiet rykke ut til en privat fest på Askøy hvor en av festdeltakerne skal ha tatt frem en kniv og truet folk.

- Mannen er i like under 20-år og ble pågrepet uten dramatikk. Det står ikke i loggen om han hadde på seg kniven da patruljen kom til stedet.

Mannen sitter i arresten og venter på å bli avhørt.

Krasjet bil i Sandviken

Klokken 03.20 våkner en melder i Sandviken av et kraftig smell. Det viser seg at noen har kjørt inn i en parkert bil i høy hastighet, noe som førte til store skader på denne.

- Bilen som forårsaket skadene var forlatt da politiet kom til stedet. En hundepatrulje fant imidlertid frem til en leilighet i nærheten, hvor de tok seg inn og pågrep tre personer. Det er foreløpig ikke klart hvem av de tre som har kjørt bilen, så det ble tatt blodprøver av alle tre, sier Samsonsen.

De mistenkte er to menn i 20-årene og en kvinne like under 20.