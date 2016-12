Skal du hjem til jul i uværet? Finn ut hvilken dag du bør dra, hvor du bør kjøre og hva du må huske å ta med i bilen.

De kommende dagene er det store fare for trafikale problemer på Vestlandet. Dagene frem til jul vil preges av kraftig nedbør, stiv kuling og opp i liten storm langs kysten og langs fjellovergangene.

– Ubehagelige overraskelser

Skal du hjem til jul, bør du kjøre torsdag eller tidlig på fredag. Kjører du etter dette, kan du få deg flere ubehagelige overraskelser langs veien.

– Det blir mye dårlig vær de kommende dagene. Hvis jeg skal gi noen tips må jeg ta utgangspunkt i hvilke dager det blir minst dårlig vær, for ingen av dagene blir fine. Kan du kjøre torsdag eller tidlig på fredag, så gjør det. Kom deg av gårde så kjapt du kan. Ikke drøy for lenge, sier Roar Teigen, meteorolog hos StormGeo.

Følg trafikken direkte her eller still spørsmål til BTs journalister.

– Humpete tur

Fredag ettermiddag kommer det et stormsenter fra Færøyene som vi skal få merke godt her på Vestlandet.

– Da er sannsynligheten stor for at det blir kolonnekjøring i fjellet. Uansett om du skal kjøre, fly eller ta hurtigbåt langs kysten, blir det nok en humpete tur. Det blir økende fare for kolonnekjøring og stengte fjelloverganger hver dag nå frem mot jul, sier Teigen.

Han ville ikke satset på å dra hjem på julaften, særlig ikke om du bor mange timer fra Bergen.

– Natt til julaften blir det liten storm langs kysten. Utover dagen blir det kraftig vind, sier han.

– Velg Filefjell

Jan Erikstad, trafikkoperatør hos Vegtrafikksentralen har også noen triks i ermet før de kommende dagene.

– Skal du østover er det best å velge E16 over Filefjell, selv om det ikke er raskest. Her har vi utført drastiske forbedringer de siste årene og sånn værmessig ser også dette lurest ut. Veien er hevet over terrenget, noe som gjør at snøen blåser lettere av. Jeg ville valgt denne veien fremfor riksvei 52 over Hemsedalsfjellet, sier han.

Torsdag morgen er E16 over Filefjell åpent, her er det høy sannsynlighet for å komme seg over, men det er fare for glatte partier, sier John Andreas Omdal, ved Vegtrafikksentralen til Bergens Tidende klokken 05.47.

– Kolonnekjøring i tolv timer

Europavei 134 over Haukelifjell er også åpen for ferdsel, men med delvis redusert sikt på grunn av stiv kuling og snø i morgentimene torsdag. Strekningen over Hemsedalsfjellet ligger i le for vinden, og er også åpen for ferdsel.

– Men her kan det likevel innføres kolonne på kort varsel, sier Omdal.

På riksvei 7 over Hardangervidda, og Fylkesvei 50 over Hol-Aurland er det innført kolonnekjøring.

– På Hardangervidda vil kolonnekjøringen trolig vare de neste tolv timene, opplyser Omdal.

Riksvei 13 over Vikafjellet er stengt på grunn av uværet.

– Husk klær, mat og drikke

Fordi det er meldt så dårlig vær, mener trafikkoperatør Erikstad at det kan være lurt å ta noen forholdsregler. Her er hans beste tips:

Ha nok bensin til at du kan stå i kø i noen timer.

Husk varme klær og gode sko

Pakk alltid med litt ekstra mat og drikke.

Ta med underholdning til de små. Dette kan være bra for både foreldre og barn.

Er ikke urolig for Sotrabrua

Meteorolog Teigen kan til tross for alle de dystre værmeldingene komme med en positiv melding til folk på Sotra.

– Jeg tror ikke at det vil blåse så kraftig at broene blir stengt. Det går nok helt greit. Her skal ikke folk bekymre seg, sier han.

– Kjør forsiktig

Erikstad forteller at juleutfarten allerede er i gang. Det har de sett på veiene onsdag.

– Det er flott om du velger å reise tidligere. Det viktigste når vi har en stor utfart er at folk kjører varsomt og forsiktig, sier han.

Det er sendt OBS-varsel for Hordaland onsdag og torsdag på grunn av vanskelige kjøreforhold i fjellet med vind, snø og snøfokk.