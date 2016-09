42-åringen som er tiltalt for dødsvold forklarte at avdøde Torbjørn Bauge gikk løs på ham og konen uten forvarsel.

- Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg slo Torbjørn. Men det var mange ganger.

Det sa den 42 år gamle stordabuen da han forklarte seg i Sunnhordland tingrett mandag ettermiddag.

Fakta: Dødsfallet på Stord Torbjørn Bauge (50) døde av skadene han fikk etter et slagsmål i en enebolig på Stord, søndag 7. desember 2014.

Hans 42 år gamle kamerat ble pågrepet samme morgen. Han har forklart at han handlet i nødverge, og nekter straffskyld.

De to var på en vennemiddag med sine respektive partnere da slagsmålet startet. 50-åringen hadde store hodeskader da han ble hentet av helsepersonell. Han døde på Haukeland neste dag.

42-åringen er tiltalt for legemsbeskadigelse med døden til følge. Strafferammen er ti års fengsel. 42-åringen er tidligere dømt for vold.

Mener han slo i nødverge

Den tidligere bronsevinneren i bokse-NM står tiltalt for å ha forårsaket kameratens død.

Torbjørn Bauge (50) døde etter å ha blitt utsatt for massiv vold i et bolighus på Stord, natt til 7. desember 2014.

Statsadvokaten i Rogaland har tatt ut tiltale for vold med døden til følge.

42-åringen nekter straffskyld, og mener at han slo og sparket for å forsvare seg og konen. Han mener han handlet i nødverge.

Det var to vennepar som var samlet til middag i huset denne kvelden: Torbjørn Bauge og samboeren, samt den nå tiltalte 42-åringen og konen hans.

- Jeg ble livredd

Bauge og 42-åringen ble sittende igjen og prate ved kjøkkenbordet etter at kvinnene hadde gått og lagt seg.

Samtalen utviklet seg til et mareritt da Bauge uten forvarsel ba om å bli slått i ansiktet, forklarte tiltalte.

- Jeg husker at jeg ble livredd. Han ble hissigere og hissigere da jeg ikke ville slå. Til slutt ba han oss komme oss ut, og jeg ringte etter taxi.

- Rett etterpå tok Torbjørn tak rundt halsen min og kastet meg i bakken. Han holdt meg til jeg svimte av, sa han i retten.

Da han kom til seg selv, forklarte 42-åringen, så han Bauge kaste konen hans i bakken. Hun hadde våknet av bråk og kommet til for å se hva som var på ferde.

Uenige om faktum

Mens hun lå nede skal Bauge ha trampet mot hodet hennes.

- Jeg kom meg opp i full fart. Jeg trodde han skulle ta oss begge, så jeg slo ham ned og kastet meg over ham. Jeg slo og slo og slo, sa tiltalte.

- Jeg var helt ute i hodet. Jeg hadde panikk og var livredd for at han skulle reise seg. Da hadde han revet meg i fillebiter, sa han senere i forklaringen sin.

Men Bauge reiste seg aldri igjen. Han ble liggende livløs på kjøkkengulvet med store skader i hode, ansikt og buk. Bauge døde av indre blødninger på sykehus neste dag.

Men hva som egentlig skjedde, og hva som var foranledningen til slagsmålet, er påtalemyndigheten og den tiltalte noe uenige om.

Marita Aarekol

Taxisjåfør sentralt vitne

Det ble tydelig da aktor, statsadvokat Tormod Haugnes, tok over spørsmålsstillingen.

42-åringen avviste i retten å ha brukt gjenstander da han utøvde vold mot Bauge.

Obduksjonsrapporten konkluderer med at noen av skadene på avdøde er forenlige med vold med en gjenstand.

De kriminaltekniske undersøkelsene har vist at tiltaltes fingeravtrykk er avsatt i blod på ett av stolbenene.

På spørsmål fra aktor om han kunne forklare det, svarte tiltalte at det kan ha havnet der da han flyttet på møblene.

- Taxisjåføren du snakket med denne natten har forklart til politiet at du på telefonen sa at turen skulle til sykehuset. Hva tenker du om det, spurte Haugnes.

- Det er bare tull, etter min mening, svarte 42-åringen, som i sin forklaring fastholdt at Bauge gikk løs på ham først etter at han hadde ringt etter taxi.

Ropte etter avdøde

- Kan du huske om du sa noe til Torbjørn etter at ambulansefolkene kom, spurte aktor.

- Jeg var sikker på at han hadde skamfert konen min. Da ropte jeg til ham: «Jeg håper du dør. Du har slått henne i hjel», eller noe lignende.

Christian Nicolaisen

Tidligere mandag vitnet Bauges samboer, som også var til stede i huset denne kvelden.

Hun har i politiavhør forklart – noe hun også bekreftet i retten – at tiltalte ropte: «Jeg angrer på at jeg ikke drepte deg, din jævel».

42-åringen forklarte at Torbjørn Bauge – som drev med kroppsbygging i mange år – var en sterk mann som kunne bli svært hissig når han hadde drukket.

Tiltaltes kone husket lite

42-åringens kone bekreftet i grove trekk det mannen hadde forklart i retten om det som skjedde før slåsskampen:

At Torbjørn Bauge sto og brølte på kjøkkenet og spurte om tiltalte ville slåss.

- Det neste jeg husker er at både jeg og mannen min ligger på gulvet. Jeg ser at Torbjørn tar kvelertak på ham og jeg ser at han blir litt borte, forklarte tiltaltes kone i retten.

Hun kunne i retten ikke erindre hva som skjedde rett før hun selv ble tilsynelatende bevisstløs.

Både tiltalte, hans kone og avdødes samboer tegnet i retten et bilde av Torbjørn Bauge som en mann som var rolig og snill, men som kunne bli svært sint og vanskelig når han hadde drukket alkohol.

Det er satt av fem dager til rettssaken, som avsluttes i slutten av uken.