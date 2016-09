Bergen Høyre håper å få inn en kunstig øy i Storelungeren i den nye kommuneplanen.

- Jeg mener dette er en god plan. Hele poenget med øyen i Storelungeren er at man skaffer nye arealer i sentrum og dermed kommer byutviklingen til gode. Det er et langsiktig prosjekt, men vi håper at byrådet vil se på dette, sier tidligere byrådsleder Martin Smith-Sivertsen (H).

Forslaget ble første gang nevnt i valgprogram 2015-19 fra programkomiteen i Bergen Høyre. Smith-Sivertsen var leder for denne komiteen.

- Området vil binde sammen godsterminalområdet på Nygårdstangen og prosjektene på Nygård, med Danmarks plass og all den byutviklingen som skjer sydover i Bergensdalen.

Inn i kommuneplanen

Nå håper han å få inn øyen i den nye kommuneplanen som kommer om et drøyt halv år.

- Det er store ting på gang når det gjelder byutvikling i disse områdene. Når ringvei øst er på plass, må man se om man trenger spagettikrysset som ligger der i dag. Dette kan også bli et fint område for byutvikling.

Helge Sunde

Tidligere byråd for byutvikling, klima og miljø, Henning Warloe (H)sier at høyre ønsker et større og mer befolkningsrikt sentrum.

- Det er forskjellige måter å gjøre det på. Denne øyen er et tiltak, men det ligger nok noe frem i tid, sier Warloe.

Frigjøre areal på Nygårdstangen

Han ser også for seg at trafikken over Danmarks plass reduseres, slik at det er mulig å frigjør areal også på Nygårdstangen.

- Spagettikrysset på Nygårdstangen er dimensjonert for den trafikken som er i dag. Men hvis vi klarer å redusere den og lage et enklere system, kan vi frigjøre 30 mål med tomt. Trafikken kan gå på bakkeplan og gjennom en tunnel under Store Lungegårdsvannet.

Warloe trekker frem forslaget fra konsulentfirmaet Sweco, som i 2014 presenterte en plan på hvordan spagettikrysset på Nygårdstangen kan fjernes.

- Et av problemene ved å utnytte arealet på Nygårdstangen nå, er forurensningen og støy. Men legge vi trafikken under vannet, blir det et mer attraktivt område for boliger.

- Kreativt forslag

Byråd for byutvikling, Anna Elisa Tryti, sier de tar med seg alle innspill i arbeidet med kommuneplanens arealdel.

- Dette er et kreativt, men gammelt forslag, sier hun.

Selv er hun mest opptatt av at de får gjenopprettet parken og etablere en bred bystrand. Det blir hovedgrepet når bybanen til Fyllingsdalen bygges i området forteller hun.

- Jeg ser for meg strandvolleyball, badeliv og kajakk-padling. Om man så kan gå i land på en eller flere øyer, ja, det får fremtiden vise.

- Jeg er også veldig opptatt av at strandsonen og grøntarealer ikke skal bli privatisert. Strandsonen langs østsiden av Store Lungegårdsvannet bør være for friluftsliv.