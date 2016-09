Torbjørn Bauge (50) døde av skadene han fikk etter et slagsmål i en enebolig på Stord, søndag 7. desember 2014.Hans 42 år gamle kamerat ble pågrepet samme morgen. Han har forklart at han handlet i nødverge, og nekter straffskyld.De to var på en vennemiddag med sine respektive partnere da slagsmålet startet. 50-åringen hadde store hodeskader da han ble hentet av helsepersonell. Han døde på Haukeland neste dag.42-åringen er tiltalt for legemsbeskadigelse med døden til følge. Strafferammen er ti års fengsel. 42-åringen er tidligere dømt for vold.