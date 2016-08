- Jeg var livredd og tenkte på familien, sier Trygve Tønnessen. Sammen med konen Silje har han brukt et sekssifret beløp på privat etterforskning.

Ekteparet opplyser at de har levd i en form for unntakstilstand siden 18. august 2014. Trygve Tønnessen tar nesten til tårene når han beskriver overfallet og er klar på at det må være et bestillingsverk, og at noen har vært hyret inn for å «ta» ham. I første avhør med politiet pekte han ut mulige mistenkte.

- Hjelmen reduserte skadene

- Jeg hadde seilt hurtigbåten «Sea Express» til Flåm og kjørte tilbake til Osterøy på motorsykkel. Ved 02.30-tiden om natten var jeg hjemme på Haus og parkerte sykkelen. Idet jeg rundet hushjørnet, ble jeg slått i mage og bryst med et balltre. Jeg gikk rett i bakken, og det haglet med slag mot meg, sier Trygve Tønnesen.

Han forteller at han klarte å komme seg på beina. Han bar motorsykkelhjelm og var utstyrt med ryggbeskyttelse under sikkerhetsdressen, i tillegg til en tykk allværsjakke og kjørestøvler.

- Uten hjelmen og ryggbeskyttelsen hadde jeg muligens ikke overlevd. Det reddet nok i beste fall livet mitt og reduserte skadene betydelig, mener Tønnesen.

- Jeg var livredd

Han er klar på at han så to menn, den ene som slo med balltre og den andre som deltok passivt. Til politiet har Tønnesen forklart at han løp til et «partytelt» på eiendommen etter at han hadde kommet seg på beina etter de første slagene. Der hadde han bygningsmaterialer og noen aluminiumsrør. Han tok et av rørene til å forsvare seg med.

- Jeg var livredd og tenkte på familien som var inne og om de var blitt skadet. Mennene kom heldigvis ikke etter, og jeg så dem gå inn i en bil, der en sjåfør ventet. Deretter kjørte de bort i en mørk stasjonsvogn, forteller Tønnessen.

Kontaktet advokaten

Inne i huset sjekket han familien, som sov.

- Jeg skalv i hele kroppen. Etter å ha konstatert at det ikke var alvorlige skader, gikk jeg og la meg, uten å vekke min kone ettersom hun har slitt en stund med mye og tung migrene. Jeg ringte advokaten min den natten, men ikke politiet. Jeg var i sjokk.

Neste morgen kontaktet han igjen advokat Per Magnus Falnes. Han opplyser til BT at han ringte politiet. Falnes fikk beskjed at politiet ikke hadde anledning til å ta imot anmeldelse før dagen etter, altså halvannet døgn etter overfallet.

Oppgitt over henleggelse

Familien sier de er svært preget, og at livskvaliteten er betydelig svekket.

- Vi lever fra dag til dag og er redde for at gjerningsmennene, eller de som har engasjert dem, skal komme tilbake. Det er ubehagelig, og vi føler at hele livet stopper opp. Det var et slag da saken ble henlagt, sier Silje Tønnessen.

De er oppgitt over politiet og mener de ikke har etterforsket saken godt nok. Saken ble henlagt i januar 2015.

Engasjerte privatetterforskere

- Jeg har hyret vektere flere ganger etter å ha mottatt trusselmeldinger, sier Tønnessen.

Etter henleggelsen engasjerte de privatetterforskerne Steinar Karlsen og Berit Bachen Dahle fra ERG, begge med bakgrunn fra Hordaland politidistrikt, for å etterforske saken. Etterforskningen har kostet ham et sekssifret beløp.

Privatetterforskerne gjennomførte 14 vitneavhør og har flere lydbåndopptak som de mener er høyst relevante. I februar 2016 anmeldte de saken på nytt og ga politiet materialet.

- Politiet har ikke gjort en grundig jobb i denne saken. Det er flere ting som helt åpenbart burde ha vært sjekket, sier Dahle.

- Mangelfull etterforskning

Hun og Karlsen har laget en rapport. Der peker de på

En mulig gjerningsmann.

Det finnes motiv. Flere vitner underbygger dette.

Passeringer over Osterøybrua er ikke sjekket godt nok den aktuelle natten.

Politiet foretok ingen åstedsundersøkelse.

Flere de har avhørt frykter represalier.

- Etterforskningen har vært lite undersøkende og blir derfor mangelfull. Det er uforståelig for oss at en så alvorlig sak henlegges. Det er to gjerningsmenn, der den ene har balltre. Uten hjelm hadde dette angrepet fått et tragisk utfall, sier Karlsen.

Overfallet ble først anmeldt som legemsbeskadigelse, men endret til legemsfornærmelse, altså et mindre alvorlig voldsforhold.

I rapporten peker privatetterforskerne på at det kan bli enklere å henlegge saken hvis den kodes som legemsfornærmelse.

- Vi hadde forventet at politiet i det minste ville kalle oss inn til et avhør. Vi sitter på en rekke opplysninger som er relevante. Det var overraskende at det ikke skjedde, sier Karlsen.

Opprettholdt henleggelsen

Hilde Welde henla anmeldelsen fra Tønnesen, men ønsker ikke å gå inn i enkeltdetaljer om saken.

- Jeg kan bekrefte at vi har etterforsket en voldssak på Osterøy i det aktuelle tidsrommet. Saken ble henlagt 21. januar 2015 med begrunnelse ukjent gjerningsmann. Avgjørelsen ble påklaget, men statsadvokaten opprettholdt henleggelsen, opplyser politiadvokaten ved Bergen Nord politistasjon.

Året etter, i 2016, pekte Tønnesen på nye forhold ved saken.

- Saken ble vurdert på nytt på bakgrunn av det fornærmede viste til, uten at politiet fant grunnlag til å iverksette ny etterforskning. Dette ble påklaget, men statsadvokaten opprettholdt politiets beslutning. Saken forble dermed henlagt, forteller Welde.

Tønnessens advokat, Per Magnus Falnes, sier til BT at han har klaget på henleggelsen, selv om den er endelig.