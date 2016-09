Kirsten var på vei hjem fra jobb på Haukeland, da bilen ble truffet av en stein på størrelse med en basketball på E16.

Vanligvis tar Kirsten Glensager fra Vaksdal toget frem og tilbake fra jobben på Haukeland, men søndag passet ikke togtidene. Etter jobb kjørte hun innom Åsane for å hente datteren, for så å sette nesen mot Vaksdal på E16.

Hørte et dunk

Rett etter Stavenestunnelen hørte hun en svært høy lyd.

- Det sa bare dunk, og mange tanker kom gjennom hodet mitt. Jeg prøvde å se meg rundt for å se om det var et større ras. Heldigvis så jeg ikke noe, men merket at det var noe galt med bilen, forteller Glensager.

Hun svingte inn i en busslomme, og så at bilen var truffet av en stein på størrelse med en basketball. Hjulet var punktert, understellet og høyre side av bilen var ripet opp.

Engstelig langs ruten

- Jeg ble helt skjelven. Heldigvis holdt bilen veigrepet og ingen av oss ble skadet, men hva med neste gang? Jeg kjenner på dette hver gang jeg må kjøre denne strekningen, sier hun.

De ringte politiet som igjen ringte Veitrafikksentralen. Bilen ble etter hvert hentet og kjørt til Dale, hvor den skal på reparasjon i morgen.

En mann som bor på nedsiden av veien tilbød seg å kjøre de to damene hjem.

Skummel vei

Grunnen til at Glensager stort sett velger toget er sikkerhet.

- Du tenker at det en gang kommer til å skje deg også. Da blir det min bil sin tur å bli truffet. Heldigvis gikk det bra i dag, sier hun.

Når BT snakker med henne er hun på tur med hunden og har fått slappet godt av etter hendelsen.

Les også Arbeidet på rasstedet vil ta tid

- Det har vært mange ras og problemer langs denne strekningen det siste året, så jeg ville også dele vår historie fra i dag, sier hun.

Hendelsen skjedde rundt klokken 15.20.

Fjernet steinen

Ove Amundsen, trafikkoperatør hos Vegtrafikksentralen, forteller at de fikk melding om steinen klokken 15.24.

- Vi sendte ut folk til området og fikk fjernet steinen. Klokken 16.23 var den tatt bort fra veibanen. Den skal ha vært på størrelse med en basketball, sier han.

Så langt i år har det gått en rekke ras mellom Bergen og Voss. I juni i år ble veien stengt i flere dager etter at etter 250 meter langt ras gikk over veien og ut i Bolstadfjorden. En vogntog ble også tatt av raset, men sjåføren slapp heldigvis med skrekken. Et par uker senere gikk det et nytt ras i samme område. Også da ble veien stengt.