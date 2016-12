Kvinnen i Alvøen fikk seg en alvorlig støkk da hun hørte en eller flere innbruddtyver i huset.

– Vi fikk meldingen klokken 06.35, og sendte patrulje til stedet. Vi har foreløpig ikke pågrepet noen, sier operasjonsleder Lars Geitle ved Vest politidistrikt.

Det var i en bolig i Sørehavnsveien i Alvøen at innbruddstyver var på ferde tidlig onsdag morgen.

– Leting i området resulterte i at tyvegods fra en annen bolig i området ble funnet. Vi har hundepatrulje i området, men foreløpig uten at noen er tatt for innbruddene, sier Geitle.