Øyvind Halleraker (H) refser fylkeskommunens forslag om å droppe fire felt og 110 km/t på fergefri E39. – Hvorfor skal vi ha dårligere veistandard enn resten av landet, spør han.

Drøyt tre år er gått siden Knut Arild Hareide og Erna Solberg sto på fergekaien på Sandvikvåg og lovet byggestart på den fergefrie forbindelse mellom Os og Stord i 2018. Siden har prisen steget fra 19 til 43 milliarder. Nå frykter en lokalt at den enorme kostnadsveksten skal skyve prosjektet ut i den uvisse fremtid.

I et nytt høringsutkast foreslår Rune Haugsdal, fylkesrådmann i Hordaland, at en «bør vurdere alternativ standard med tofeltsvei for å redusere kostnadene i prosjektet», noe som kan bety en fartsreduksjon fra 110 km/t til 90 km/t, melder NRK.

Larsen, Håkon Mosvold

– Baklengs inn i fremtiden

Uttalelsene opprører stortingsrepresentant Øyvind Halleraker (H). Han er leder for hordalandsbenken på tinget og mangeårig samferdselspolitiker.

– Det overrasker meg at fylkeskommunen legger seg opp i statlig, vedtatte standarder. Det er denne standarden en planlegger etter over hele Sør-Norge med tilsvarende trafikkmengder. Hvorfor skal vi ha en annen standard mellom Bergen og Stavanger enn det som er mellom Oslo og Hamar, sier han og legger til:

– Dette er å bygge seg baklengs inn i fremtiden.

Byggestart før 2022

Halleraker kom selv nylig med en kuttliste for å få ned kostnadene på Hordfast-prosjektet med mellom 11 og 15 milliarder. Men i stedet for å redusere standarden vil Høyre-politikeren at en ser på nye brotekniske løsninger, samt utsetter utbyggingen av to strekninger.

– Dette veiprosjektet skal gi bedre mobilitet på Vestlandet. En burde heller sett på de innsparingsmulighetene som NHO legger opp til, sier Halleraker, som like gjerne kunne henvist til seg selv.

NHOs forslag er nemlig identisk med det han og broder Svein Halleraker, også han Høyre-politiker, går inn for.

– Hva tenker egentlig fylkeskommunen? Skal en bygge en spektakulær bro og så humpe inn igjen på en tofelts vei? Dette virker lite gjennomtenkt.

– Slike utspill gjør vårt arbeid med å få dette prosjektet inn i den første perioden i Nasjonal Transportplan mye vanskeligere, sier Halleraker.

Første periode betyr i så henseende byggestart en gang mellom 2018 og 2021.

Marita Aarekol

– Stor betalingsvilje

Øyvind Halleraker mener vi på Vestlandet er alt for beskjedne når det kommer til å stille krav til statlige myndigheter.

– Hvorfor skal vi ha noe dårligere standard på disse veiene enn de har andre steder?

– Det kan jo ha sammenheng med at det er mye dyrere å bygge en motorvei mellom Bergen og Stavanger enn mellom Oslo og Hamar?

– Jo, men på grunn av fergene her så har vi stor betalingsvilje. Det er noe andre landsdeler misunner oss, sier han.

Fylkesrådmann Rune Haugsdal svarer slik på kritikken fra Øyvind Halleraker.

– Jeg går ikke inn i noen polemikk om dette. Dette er administrasjons innspill til høringsuttale om Hordfast. Det er opp til politikerne å gå for den endelige uttalelsen, sier Haugsdal.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har ikke svart på BTs henvendelse i denne saken.