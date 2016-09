Både foreldre og ansatte er svært fornøyde med Birkebeineren barnehage. Likevel er den en av flere barnehager som foreslås avviklet.

– Vi finner ingen gode argumenter for å legge ned denne barnehagen. Det handler i hvert fall ikke om økonomi, for det er billig leie her, sier Anna Kvestad.

Eldstedatteren gikk Birkebeineren barnehage før hun begynte på skolen i høst. Nå stortrives yngstedatteren Ellinor her, ifølge Kvestad.

Hun kaller barnehagen en skjult perle. Forbipasserende forbinder gjerne ikke Birkebeinersenteret i Skuteviken med barnehage. Men mellom leilighetene leker barn av mange nasjonaliteter. Ellinor, Nadira og Maksim representerer tre av 16 ulike morsmål som praktiseres av de 24 barnehagebarna.

Fakta: Disse barnehagene legges ned eller flyttes Det skal opprettes flere barnehageplasser, men disse kommunale barnehagene foreslås avviklet eller flyttet (årstall for gjennomføring i parentes): Arna familiebarnehage: avvikling -40 plasser (2021). Flaktveit barnehage avd. Ulvedalen: avvikling -36 plasser (2018). Fredriksberg barnehage: avvikling −30 plasser (2017). Nygårdsparken midlertidige barnehage: avvikling -78 plasser (2019). Hellemyren barnehage: avvikling -22 plasser (2019) Marken barnehage, avd. Birkebeiner: avvikling -23 plasser (2017) Pinnelien barnehage: flyttes, -42 plasser (2017). Ny-Krohnborg oppveksttun: nedlegge midlertidige plasser i barnehagedelen -18 plasser (2017). Olsvik barnehage: paviljong 2: avvikles -60 plasser (2016). Sæterdal barnehage: avvikles -27 plasser (2017). Eldsbakkane barnehage: -18 plasser (2017). Iristunet barnehage: -50 plasser (2017).

Midlertidig

Barnehagebruksplan 2016-2030 har vært på høring. Onsdag ble 44 høringsuttalelser lagt ut på nettsiden til Bergen kommune, deriblant en fra foreldrene og en fra personalet i Marken barnehage, avdeling Birkebeineren.

I planen loves flere kommunale barnehageplasser på sikt. Samtidig foreslås noen kommunale barnehager nedlagt (se fakta). Blant dem er altså «Birken». Den tidligere private barnehagen ble kommunal og slått sammen med Marken i 2007. Den ble ikke godkjent som permanent enhet fordi det var en del mangler ved bygget. De fleste er utbedret, men noen få gjenstår. Men verken ansatte eller foreldre synes det er noe problem at garderobe og personalrom er for lite. Og de frykter at viktig kompetanse går tapt om barnehagen avvikles.

Multikulturell

Foreldregruppen fremhever personalets bruk av musikk og sang til språkopplæring og integrering.

– Nadira lærte seg fort norsk her og er blitt veldig flink til å synge, sier 3-åringens mor, Deqa Shirie Dini.

Hjemme snakker familien somali, men i barnehagen er Nadira kav bergensk. Det samme er Maksim med makedonsk far og serbisk mor.

– Det er ikke så enkelt å være innvandrerfamilie. I starten kan det være fint for innvandrerbarn å møte andre i samme situasjon. Fordi barnehagen er så liten, er det lettere å gi individuell oppfølging. Maksim blir også godt inkludert i den norske kulturen, og det er viktig for meg, sier Svetlana Tanurdzic.

– Denne barnehagen er et Fargespill i miniatyr og blir ofte brukt når kommunen skal vise seg frem. Da er det jo et paradoks at de vil legge den ned og dermed ødelegge den musikkfaglige kompetansen, sier Anna Kvestad.

– Denne kan vel tas videre til andre barnehager?

– Det blir ikke det samme, for i Marken og «Birken» er det bygd opp et unikt fagmiljø som svekkes kraftig om personalet spres, sier Kvestad og legger til at det dessuten er for få barnehageplasser i Bergen sentrum.

– Villet politikk

– Hvorfor legge ned en velfungerende barnehage i sentrum, barnehagebyråd Pål Hafstad Thorsen?

– Marken, avdeling Birkebeineren foreslås avviklet fordi den har midlertidig godkjenning. Det er en villet politikk å legge ned eller erstatte disse barnehagene med permanente bygg, sier byråden.

Han er glad for at personalet og foreldregruppen er fornøyd, men understreker at kravene til de fysiske rammebetingelsene stadig blir strengere.

Når det gjelder den musikkfaglige kompetansen i Birkebeineren, synes han det er viktig ikke å svartmale, og mener denne satsingen kan fortsette i Marken barnehage.

– Nå har vi hatt høringsutkastet ute, så skal vi se på alle tanker og ideer som er kommet og vil deretter holde døren åpen for dialog, sier Thorsen.

– Dårlig miljøpolitikk

I flere høringsuttalelser fremheves tryggheten en litt mindre barnehage gir, samt fordelen ved å ha barnehage i nærmiljøet. Noen foreldre mener det er dårlig miljøpolitikk at de skal bli avhengige av bil for å bringe og hente barna.

– Alle barnehager som foreslås avviklet skal erstattes av barnehager i samme bydel. Det er ikke med glede vi avvikler barnehager, vi gjør det enten fordi det stilles strengere krav til byggene, eller for å bruke pengene på en smartere måte. Små barnehager er sårbare økonomisk og bemanningsmessig, sier Thorsen.

Han lover et mangfold av mellomstore (rundt 60 barn) og store barnehager i fremtiden.