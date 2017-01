William heter årets nyttårsbarn i Bergen. – Det føltes som om hele Bergen heiet oss i mål, sier den stolte faren.

Nesten to timer over midnatt kom årets nyttårsbarn på KK.

– Vi krysset fingrene for fødsel i 2017 og ikke 2016, sier Elisabeth Eikehaug (34) fornøyd og bysser på familiens ferskeste. – Nå blir han størst og ikke minst i klassen, supplerer pappa Petter Andre Ådland (35).

Gutten har fått navnet William og er barn nummer to i familien Eikehaug-Ådland. Årets nyttårsbarn i Bergen er strengt tatt ikke bergenser. Familien er bosatt på Straume i Fjell.

Termin var 4. januar. Storesøster Sarah (4) kom en uke for tidlig, så foreldrene var forberedt på at fødselen kunne bli rundt nyttårsaften. Så ble det altså på riktig side av årsskiftet.

Fødselen gikk raskt og greit, oppsummerer tobarnsmoren.

Utsikt til feiringen

– Vi kom til KK i titiden på kvelden nyttårsaften. Da hadde vannet gått og jeg hadde fått en del rier.

– Var dere forberedt på at William kunne bli nyttårsbarn?

– Vi hadde tullet med det, men trodde vel egentlig ikke vi skulle rekke det, sier pappa Ådland og legger til: – Men det føltes som om hele Bergen heiet på oss, med fyrverkeri og smell.

– Vi hadde en fødestue med storslått utsikt til nyttårsfeiringen, sier hun.

Først da gutten var ute klokken 01.57, kom jordmødrene med den glade meldingen. Ikke bare hadde de fått en stor, velskapt gutt. Han var årets førstefødte på KK.

Østfold først

William var mye for seint ute til å bli først i Norge. NTB meldte i natt at årets nyttårsbarn kom til verden ti minutter over midnatt ved sykehuset Østfold på Kalnes.

Vakthavende jordmor Anne Guren forteller til NTB at nyttårsbarnet ved sykehuset ble født klokken 0.10 den første januar.

Dermed slo sykehuset landets største fødeavdeling ved Ullevål i Oslo, som tok imot et barn 18 minutter over midnatt, viser ringerunden til landets fødeavdelinger.

Spent storesøster

Vitale mål på nyttårsbarnet på KK er 3655 gram og 51 centimeter. Hjemme venter storesøster Sarah utålmodig på å få ham hjem.

– Sarah gleder seg veldig til å få en lillebror. Hun har pakket bager og ryddet unna småleker, som hun mener er farlige for ham, forteller mammaen.

Elisabeth Eikehaug eier og driver blomsterforretning på Sartor senter, mens pappa er daglig leder i en it-bedrift. Nå ser de begge frem til rolige dager med den nyfødte. Når julerushet tar til igjen, satser mammaen å være tilbake på plass på disken.

Ble kjærester nyttårsaften

Familien Eikehaug-Ådland har altså fått en enda en grunn til å markere årsskiftet: De har fått et bursdagsbarn 1. januar. Fra før var nyttårsaften ganske spesiell for de to:

– Vi traff hverandre første gang på en nyttårsfest i Bergen i 2007, for nøyaktig ni år siden. Den gang jobbet jeg i sportsbutikk på Vestkanten, vegg i vegg med blomsterbutikken der hun var. Jeg hadde lenge hatt et godt øye til henne og sa på spøk til kollegene: Jeg trenger bare en sjanse, så er hun min.

Det slo jo til, sier han og kikker forelsket på tobarnsmoren, som nå er hans forlovede.