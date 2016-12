26-åring dømt til fem års fengsel og til å betale 1,3 millioner kroner i erstatning.

Den 26 år gamle mannen har – ifølge en fersk dom – uriktig anklaget sine to stesøstre for å ha forgrepet seg mot ham mens han sov.

Nå er mannen dømt til fem års fengsel for gjentatte seksuelle overgrep mot sine yngre stesøstre.

Overgrepene skjedde i et bolighus i en av Bergens omegnskommuner.

Stort antall overgrep

Han er også dømt for å ha voldtatt én av dem ved tre anledninger.

Dommen i Gulating lagmannsrett er et halvt år strengere enn straffen mannen fikk da saken var oppe i Nordhordland tingrett tidligere i år.

«Det er også et skjerpende moment at tiltalte til sitt forsvar uriktig har anklaget [fornærmede] for å ha seksuelt forgrepet seg på han, mens han sov», heter det i dommen, som ble klar før helgen.

Tiltalte er dømt for overgrep som startet i 2005. Da var han 15 år, mens jentene var rundt 10 år gamle. Overgrepene pågikk i fem år, til søstrene flyttet ut.

Spesielt den eldste av søstrene har vært utsatt.

«Noen ganger har det vært flere ganger i måneden, andre ganger litt lengre opphold, men samlet et stort antall overgrep i den perioden [jenten] var 10–13 år gammel», heter det i dommen fra lagmannsretten.

Må betale 1,3 millioner kroner

Den yngste søsteren har i noe mindre grad blitt utsatt for overgrep. Retten mener det er bevist at det har skjedd cirka ti ganger, over en periode på et halvt år.

Overgrepene har fulgt et fast, gjentakende mønster. Flesteparten av dem skjedde mens tiltalte og fornærmede lå i samme seng. Det startet med seksuelle tilnærmelser – i form av stryking og berøring.

«Mens dette skjedde, lot tiltalte som om han sov. Etterhvert ble de seksuelle tilnærmelsene mer intense og pågående», skriver dommerne.

Begge jentene – som i dag er rundt 20 år gamle – har fått psykiske senvirkninger som følge av det de ble utsatt for: Angst, depresjon og posttraumatisk stressyndrom.

Det gjør at retten mener at den tiltalte må ut med en relativt høy sum i oppreisning og erstatning til de to: Til sammen 1,36 millioner kroner.

– For streng straff

Mannen ble imidlertid ikke dømt for å ha forgrepet seg mot jentene på et tidspunkt da de var yngre enn 10 år, noe han ble i tingretten.

26-åringens forsvarer sier at han vurderer å anke straffeutmålingen til Høyesterett.

– Han mener at den utmålte straffen er for streng. Han er frikjent for seksuell omgang med barn under 10 år, men er likevel ilagt strengere straff enn i tingretten. Det reagerer han på, sier forsvarer Kim Brügger Villanger, som ikke ønsker å kommentere dommen videre.