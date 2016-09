Den utenlandske vogntogsjåføren, tatt ravende rundt i underbuksen, tilstår at han drakk vodka og øl før han kjørte til terminalen i Bergen.

Sent lørdag kveld rykket politiet ut til Birkeland terminal ved Lagunen, etter meldinger om en mann som oppførte seg underlig. Han skal ha gått ut av et utenlandsk vogntog og sjanglet rundt i bare T-skjorte og underbukse.

Halvliter vodka

På stedet tok politiet alkotest av mannen i 40-årene, og den viste hele 1,86 i promille. Apparatet som ble brukt var en såkalt Evidenzer, som alt politi i Norge fikk for snart fire år siden.

Apparatet regnes som treffsikkert, og resultatene apparatet gir kan brukes i retten. Svar på blodprøve tar det en viss tid å få.

Nå har sjåføren lagt kortene på bordet, sier politiadvokat Alexander Gonzalo Sele ved politiet i Bergen sør. Mandag krever han tre uker i varetekt for sjåføren, og så er planen å få mannen dømt gjennom en såkalt tilståelsesdom.

Politiet mener det er unndragelsesfare, altså at mannen kan komme til å stikke fra landet om han ikke fengsles.

Sele sier sjåføren innrømmer at han kom til Bergen med vogntoget i 17–18-tiden lørdag, at han stoppet og drakk vodka og øl - og at han så kjørte videre.

– Han husker ingenting av kjøreturen og håper han ikke kjørte på noen, sier Sele.

Politiet legger til grunn at han tømte en halvlitersflaske med vodka og i tillegg drakk en del øl.

– Dette er jo ikke bra. Det er potensielt stort skadepotensial ved å føre et vogntog i denne tilstanden, og han oppgir selv at han ikke husker noe av turen. Det er helt svart for ham. Nå vet jeg ikke hvor denne kjøreturen gikk; det er vanskelig siden han ikke husker noe selv. Man kan gjerne si det er flaks at ingen ble skadet.

Politiet har ikke opplysninger om at noen eller noe ble skadet i løpet av vogntogets ferd.

Sjåføren fra Estland er ikke tidligere omhandlet i norsk politis registre. Sele sier det var en vekter på området som kontaktet mannen.

– Hun ville gjøre ham obs på at han parkerte ulovlig. Vekteren observerte da at han fremsto som ruset, sier Sele.

– Kan trekke

Grunnen til at politiet vil varetektsfengsle mannen før en tilståelsesdom, er ifølge Sele at han kan komme til å trekke tilståelsen sin.

Politiet vil også kreve at sjåføren mister førerkortet for en lengre periode, i hvert fall to år.

– I tillegg vil vi gi en bot på minst 10.000 kroner. Vi har ikke fått sjåførens inntektsopplysninger ennå, men det er det vanlige nivået, sier Sele.

Politets påstand for en dom mot mannen vil ligge i området 26 dagers ubetinget fengsel, basert på en lignende dom fra lagmannsretten.

Sele oppgir at grensen for ubetinget fengselsstraff normalt går ved en promille på 1,2.

BT har ikke fått kontakt med sjåførens forsvarer, advokat Fredrik Verling.