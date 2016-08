Politiet har funnet over 2,2 millioner ulovlige overgrepsbilder hjemme hos en mann i 60-årene.

Mandag 28. september 2015 ble mannen pågrepet utendørs i Åsane etter at en politimann i sivil fattet mistanke mot ham. Han ble fengslet i fjor høst for første gang.

I fjøs

Patruljen fant utstyr på mannen som gjorde at de fattet mistanke til at han hadde vært inne i fjøs i området, noe han innrømmet.

Han ble siktet for seksuell omgang med store dyr på gårder i bergensområdet, og politiet ransaket hjemmet hans. Der gjorde de beslag av ulovlige bilder og filmer.

- Han er siktet for seksuell omgang med husdyr over lang tid, uten at jeg vil si om vi snakker om år eller tiår. Siktelsen gjelder forskjellige steder i bergensområdet. Det er snakk om for eksempel hest og ku, altså store dyr. Kanskje storfe er den rette betegnelsen. Dette har skjedd på gårder helt i det skjulte, sa politiadvokat Asbjørn Onarheim til BT i fjor høst.

Etter pågripelsen har han sittet varetektsfengslet, og tirsdag ble han fengslet i ytterligere fire uker.

Bilder og filmer

Politiet har funnet 2.217.391 ulovlige bilder hjemme hos mannen. Mange av bildene viser spedbarn utsettes for de grove seksuelle overgrep. I tillegg er det bilder av barn som utfører seksuelle handlinger med seg selv eller barn som poserer seksuelt, fremgår det av kjennelsen fra Bergen tingrett tirsdag.

17,9 døgn spilletid

Politiet fant også 3496 ulovlige filmer med tilsvarende innhold. Filmene har en samlet spilletid på 17,9 døgn. Mannen er beredt på å ta en såkalt tilståelsesdom. Det betyr at politiet det ikke hersker tvil om at han er skyldig etter siktelsen og at han tar en rettssak uten full bevisføring.

Dette sparer det offentlige for tid og penger og mannen i 60-årene får en strafferabatt.

- Jeg ønsker ikke kommentere saken, sier forsvarer Kaj Wigum.