– Overtent. Uklart om det er folk i huset, sier politiet.

Brannen ble meldt 07.34 tirsdag morgen, i Svartefjorden i Fana.

Operasjonsleder Morten Kronen sier rundt klokken 08.30 at det er uvisst om det oppholdt seg personer i huset.

– Brannen er så pass kraftig at vi ikke har fått vært inne der. Det skal være én person som bor i huset, basert på opplysninger fra Folkeregisteret, men det er så langt ikke gjort rede for om vedkommende var i huset eller er andre steder.

Like etter klokken halv ni melder brannvesenet at brannen er dempet og at huset er totalskadd.

Naboer evakuert

– Først melding gikk ut på at det var observert mye røyk, men ingen flammer. Kort tid etter, klokken 07.41, ble det meldt om åpne og kraftige flammer fra huset, sier Kronen i politiet.

De nærmeste naboene skal være evakuert.

- Holder alle muligheter åpne

Bergen Svartefjorden: Nødetater på vei etter melding om brann i enebolig. — 110 Hordaland (@110Hordaland) January 3, 2017

– Vet dere hvor mange som hører til husstanden?

– Det skal være én person som bor der. Men vi holder alle muligheter åpne.

Fire patruljer fra politiet, ambulanse og brannvesenet var med i første pulje som rykket ut.

- Ser veldig stort og stygt ut

Stig Tetler, vaktkommandør ved 110-sentralen for Hordaland, sier det er snakk om en større enebolig.

– Det er overtent med flammer gjennom taket, sier Tetler.

Brannvesenet sendte biler fra både Fana, Laksevåg /tankbil) og Arna (mannskapsbil).

Et vitne som så utrykningen og deler av brannen fra motsatt side av Storefjellet, sier dette:

– Det ser veldig stort og stygt ut. Jeg så masse brann- og politibiler pluss ambulanser komme i full fart.

Et annet vitne står like ved det brennende huset.

– Det er helt overtent og kommer til å brenne ned. Jeg bare håper ingen var hjemme, sier vitnet.