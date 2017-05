Dette miljøet har ikke bare gitt nytt håp, men også bedre kondis.

Marianne Pierron sluttet på metadon for åtte år siden. Etter å ha bodd flere år i Danmark, flyttet hun tilbake til Bergen uten å ha noe særlig nettverk.

– Jeg ville ikke inn i rusmiljøet, men jeg hadde behov for kontakt med noen. Jeg følte meg rett og slett litt ensom. For uansett om du har folk rundt deg og jobb og alt det der, så er det som et stigma som henger ved deg. Det er godt å treffe noen som vet hvordan det er, sier hun.

Gjennom bekjente kom hun i kontakt med Ruth Marie Donovan, lektor ved Høgskolen i Bergen og prosjektleder for brukerkonferansen «Røst». Donovan introduserte henne for prosjektet #gårforlivet, en kampanje i sosiale medier som har som mål å skape et fellesskap mellom brukere gjennom det å gå på tur og være ute i naturen. (Se faktaboks)

Fakta: #gårforlivet Det var i forbindelse med brukerkonferansen «Røst» at kampanjen #gårforlivet ble opprettet i fjor. Røst er en årlig brukerkonferanse innen rusfeltet som tidligere har vært arrangert av stiftelsen Bergensklinikkene og Helse Bergen, Avdeling for rusmedisin. Halvparten av de som deltar på konferansen er brukere. Resten er fagpersoner. #gårforlivet er brukerdrevet og foregår på sosiale medier. Her legger deltakerne ut bilder fra turer og oppmuntrer hverandre. De avtaler også å gå sammen. Studenter ved Høgskolen i Bergen har laget en håndbok til deltakerne og har bidratt til spre ordet. De fleste deltakerne er fra Bergen, men kampanjen har også spredd seg til andre byer som Trondheim og Haugesund.

Pierron begynte å gå. Nå går hun nesten daglig, og har fått et helt nytt miljø.

– Jeg kjenner tilhørighet, og det gir håp. Her kan jeg være helt meg selv. Samtidig fører det til bedre helse og godt humør, sier hun.

– Godt nok

Pierron er ikke alene. Siden kampanjen startet i fjor, er det blitt lagt ut tusenvis av bilder i sosiale medier, hvor folk heier på og skryter av hverandre under emneknaggen «går for livet». Noen er fremdeles rusavhengige. Andre har vært rusfrie i årevis.

– Vi snakker egentlig ikke så mye om fortiden, men det er godt å være rundt mennesker med samme bakgrunn, og det betyr mye å bli heiet på. Noen går lange turer, andre korte. Går du en tur på butikken, er det godt nok, det, om alternativet er å bli hjemme, sier Pierron.

Hun får støtte av Ivar Odin Nepstad. Han har vært rusfri i fem år, men forteller at han fremdeles jobber mye med følelsene sine.

Er blitt en spreking

Før han oppdaget kampanjen, hadde han svært dårlig kondis. Med både astma og kronisk bronkitt, tok det tid å komme i form.

Nå har han gått stoltzen to ganger på en uke. Han har tidvis delt bilder på sosiale medier fra han står opp om morgenen, til han kommer seg ut.

– Jeg har kjent på morgendepresjonen og hvor vanskelig det er å komme seg opp, særlig når du ikke er i arbeid og under omskolering. Det jeg har lært, er at det sekundet du har beina på bakken og begynner å gå, så glemmer du det vanskelige, sier han.

Selv om turene først og fremst er en motivasjon i seg selv, setter han også pris på fine kommentarer. De mange hundre hjertene som kommer under innleggene, er en bonus.

– En gang sa en fyr; hjerter? Er ikke det en jentegreie? forteller Donovan.

Da svarte hun;

– Er ikke det en menneskegreie? Vi trenger alle kjærlighet og følelsen av å bli sett. Hos oss sitter klemmene og latteren løst, sier hun.

– En ekstra drivkraft

Hun hadde aldri trodd at kampanjen skulle ta sånn av. Hun har drevet med folkehelse i en årrekke, men har aldri opplevd et lignende engasjement. Med seg på laget har hun også studenter ved Høgskolen i Bergen som har bidratt til å spre ordet.

– Det er akkurat som om folk som har stått i så mye motgang gjennom livet, har en ekstra drivkraft inni seg, sier Donovon.

Selv om det viktigste med kampanjen er samholdet, ser hun også en klar helsegevinst.

– Dødeligheten blant dem som er psykisk syke kan gi tyve år forkortet levetid. Mange rusavhengige har psykiske vansker, og det å være rusavhengig kan forkorte levetiden ytterligere. Mange har gått ned i vekt, fått mer energi og et bedre humør. Det er en klar bonus, sier Donovan.

– Tøft i oppoverbakkene

Nepstad er blitt så engasjert i kampanjen at han gjennom flere eposter til slutt fikk sponset billetter til en stor gruppe under Bergen City Maraton. Søndag venter firefjellsturen. Det gleder de alle seg til.

– Det blir mye latter, kakao og veldig tøft i oppoverbakkene, men vi skal få alle i mål og vi skal motivere hverandre så godt vi kan, sier Pierron.

Nepstad gleder seg veldig.

– Jeg leste nettopp dette et sted: det finnes ikke et problem som er for stort til å gå fra det. Det passer bra for oss, sier han.