Elevene reagert med sorg da de fikk beskjed om at den populære elevinspektøren var død. Nå arrangerer de minnetur til Gullfjellet.

For elevene ved Sandsli videregående skole kom beskjeden om at den populære elevinspektøren var død som et sjokk på fredag morgen.

– Flere elever stormet ut av klasserommet og mange begynte å grine. Han var elevenes mann. Alle kjente ham, og alle visste hvem han var, sier Tora Essén.

18-åringen går i andre klasse på skolen, og sitter i elevrådsstyret ved skolen.

Inviterte russen hjem

Hammersland har jobbet på Sandsli helt siden skolen åpnet i 1994.

Han var kjent som en omsorgsfull lærer og Essén mener han er en viktig del av forklaring på det gode miljøet de har på skolen.

– Kontoret hans var lett tilgjengelig og han jobbet tett med elevrådet. Han var også veldig flink til å jobbe med russen og hvert år inviterte han de hjem til seg flere ganger. Han kommer til å bli savnet både på og utenfor skolen, sier hun.

– Vi kommer til å savne ham

I tillegg til å være elevinspektør satt Hammersland i bystyret i Bergen for Arbeiderpartiet og var aktiv i lokalt frivillig arbeid i Ytrebygda.

– Stig var en bauta, sa Sandsli-rektor Rune Dolvik fredag formiddag.

Fredag avlyste skolen all undervisning, men elever som ønsket å bli værende kunne bli, og skolen holdt åpen til de siste gikk hjem.

Hammersland var lærer på skolens kokkelinje, og Essén påpeker at han også var viktig for mange elever med å komme seg ut i arbeidslivet.

– Han hjalp elever med å finne utplasseringer og skaffe jobber. Han gikk ofte rundt i kokkeuniformen sin på skolen forteller hun. Og legger til:

– Vi kommer til å savne ham.

Minnetur på Gullfjellet

Nå har Elevrådsstyret tatt initiativ til en minnetur til Gullfjellet på tirsdag.

– Stig hadde som mål å gå 100 turer på Gullfjellet i år, og hadde kommet til omtrent 80 da han døde. Nå ønsker vi å fullføre prosjektet hans, og alle som ønsker å være med er velkommen, sier Essén.

Det var på en tur til Gullfjellet Hammersland falt om og døde.

Planen er å gå allerede på tirsdag førstkommende klokken 17.

– Vi ønsket å gjennomføre dette før begravelsen, sånn at vi ikke trekker ut sørgeperioden. Han ville ha ønsket at vi skulle ha kommet oss videre og være glade, sier hun.

Håpet er at minst 20 elever kommer, slik at hver elev som går opp teller for én tur, og at de på den måten fullfører Hammerslands turmål.

– Men turen er åpen for alle som kjente ham, alle som visste hvem han var, eller egentlig bare for alle som vil. Vi setter pris på alle som vil komme.

Turen starter på parkeringsplassen i Gullbotn, tirsdag 20. september klokken 17.