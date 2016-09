Mistenkt promillekjører var bare meter fra å kjøre inn i en stor menneskemengde ved Haukås Motorsenter. Politiet betegner det som ren flaks at ikke liv gikk tapt.

- Dette er skremmende. Her var sjåføren bare meter ifra å treffe publikum, sier Terje Magnussen, operasjonsleder ved Politidistrikt Vest.

Politiet fikk i ettermiddag flere tips om at en bil kjørte svært vinglete på E39. Flere patruljer ble sendt ut for å lete etter bilen.

2211-tipser

Klokken 18.54 fikk de beskjed om at bilen hadde kollidert med stolpen til skiltgalgen. Et par meter unna sto publikum til et stort gokart-stevne ved Eikås Motorsenter.

- Skremmende tanke

- Her sto det en god del tilskuere. Å tenke på hva som kunne vært konsekvensene av dette, er rett og slett svært skremmende, sier Magnussen.

De tok blodprøver av de to personene i bilen. Sjåføren og passasjeren er sendt til akuttmottaket på Haukeland. Magnussen kan ikke si noe mer om skadeomfanget. De har mistanke om promillekjøring.

Flere personer fra publikum hjalp politiet på stedet.

Takknemlige arrangører

- Vi er sjeleglad for at det gikk så bra som det gjorde. Arrangementet vi hadde i dag var for barn og unge, så her kunne det gått galt. Flere fra publikum så bilen i luften. Gressvollen fungerte nærmest som et hopp. Vi er glade for at dette gikk som det gikk, sier Raymond Handeland, leder for Gokart-klubben i NMK Bergen.

Politiet jobber nå på stedet. E39 nordover er nå stengt. Det er meldt om lange køer ved Vikaleitet.