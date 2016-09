Tusenvis av bergensere har delt og likt dette innlegget. Problemet er bare at det er falskt.

Fredag poppet det opp en konkurranse i nyhetsstrømmen på Facebook til mange bergensere. «Åsane Storcenter» kunne friste med en koffert full av sminke, dersom du likte, delte og kommenterte innlegget. På få timer gikk innlegget viralt og tusenvis av bergensere deltok i konkurransen.

Skjermdump

Problemet er bare at siden er falsk. Ser du nøye etter, oppdager du at siden ble opprettet fredag morgen. Det er delt tre innlegg, alle i løpet av et par timer. Bildene er hentet fra den originale Facebook-siden til Åsane senter og tekstene og bildene er kopiert.

Mens de kopierte tekstene er skrevet på riktig norsk, sliter svindlerne litt mer i innlegget om konkurransen. Her har de formuleringer som ligner mer på dansk enn norsk. I stedet for «bursdag» skriver de «årsdag». Selv om det i logoen står «Åsane storsenter» har de skrevet «Åsane Storcenter» med C som navn på siden.

Skjermdump

Kunder tipset

Nina Schanche Nilsen, senterleder hos Åsane Storsenter, forteller at de varslet Facebook om siden så snart de fikk høre om den.

- Det var observante kunder som tipset oss og vi er veldig glade for at Facebook tok det alvorlig. Dette er veldig kjedelig, særlig for de av kundene våre som har deltatt og trodd dette var en konkurranse i regi av oss, sier hun.

Kan robbe deg for hundrevis av kroner

Tom Heine Nätt, høyskolelektor ved Høgskolen i Østfold, er godt kjent med denne type svindel. Han er lektor i informasjonsteknologi.

- Hva ønsker svindlerne å få ut av dette?

- Noen ganger takker de folk for å ha deltatt i konkurransen og ber dem om trykke på en lenke. Her står det gjerne at du har vunnet en premie, men at du må betale og legge igjen kortinformasjon for å få den. Da melder du deg samtidig opp til en abonnementstjeneste, hvor de trekker hundrevis av kroner fra kontoen din hver måned. At du går med på dette, står med liten skrift helt nederst på siden, sier Nätt.

Alle vinner

Noen ganger sender svindlerne private meldinger til alle som har deltatt i konkurransen. Alle får samme beskjed: du har vunnet.

- Folk blir selvfølgelig glade, og dermed deler de personlig informasjon. Dette er ofte bare første del av en rekke svindelforsøk, sier han.

Skjermdump

Et godt triks for ikke å bli lurt er å sjekke hvor mange følgere siden har og når den er blitt opprettet. Nätt tørr ikke å si hvem står bak svindelforsøket, men forteller at det har vært en rekke bedrifter som er registrert i Skandinavia, men styrt fra andre steder, som har prøvd å lure folk med abonnementstjenester.

Klokken 15.42 stengte Facebook den falske siden.

- Vi er veldig glad for at de responderte så raskt, sier senterlederen.