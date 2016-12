Allerede før uværet «Urd» traff Vestlandet for fullt, blåste det godt i Øygarden.

Mandag ettermiddag traff stormen Vestlandet, og flere tusen hus har mistet strømmen i uværet.

Men det blåste godt i timene før stormen inntraff for fullt. Det erfarte Are Finne Yndestad og datteren Ida-Marie, som i 14-tiden var på tur ved bølgekraftverket i Øygarden.

– Det var helt vilt og magisk, sier Yndestad.

Følg vår direkteblogg om uværet her

Are Finne Yndestad

Som bildene viser, sto sjøspruten langt oppover land. Yndestad forteller at de ikke turte å gå helt ut, over den siste broen. Der slo bølgene hele tiden over holmen, som Yndestad anslår å være rundt 20 meter høy.

– Vi gikk så langt vi turte, og bevegde oss på fjelltoppene. Det blåste så sterkt at det var så vidt vi klarte å stå noen ganger.

Han understreker at de to aldri gikk så langt at det var fare for liv og helse.