Martin Hjelle (24) sto frem i BT og fortalte om depresjonen han har slitt med i flere år. Responsen ble større enn han hadde sett for seg.

Den 24 år gamle studenten fra Bergen mestrer medisinstudier, er engasjert i studentmiljøet, har gode venner og kjæreste. Likevel er han deprimert og har gått på antidepressiver siden 2014. Etter at Hjelle fortalte sin historie om den usynlige sykdommen i BT 20. august, har han blitt kontaktet av opp mot 40 personer som takker han for at han turte å stå frem.

– Reaksjonene på saken viser at det fremdeles er veldig tabu å snakke om psykisk helse, sier 24-åringen.

- Det finnes gode metoder for å takle sosial angst

Kontaktet av leger og psykologer

Tilbakemeldinger på artikkelen har kommet over Facebook, på e-post og over telefon. De som har tatt kontakt er i alle aldre, fra tidlig i tenårene til pensjonister.

– Når man sliter med sine egne ting er det lett å tro at ingen bryr seg. Det at noen har giddet å ta seg tid i hverdagen til å google navnet mitt, eller å finne nummeret mitt står det respekt av. Det at så mange har tatt kontakt viser at det er noen veldig fine grunnverdier i samfunnet vårt.

Hjelle har blant annet snakket med flere leger og psykologer som selv har slitt med depresjon. Noen av disse forteller at de i dag friske og i full jobb.

– Å få høre fra personer som har slitt med depresjon at de nå er tilbake i samfunnet og i jobb er viktig og motiverende tilbakemelding.

Slik kommer du ut av depresjonen

Håper han har hjulpet noen

På grunn av depresjonen har Hjelle kjent seg mye mislykket og ensom. Han håper at han gjennom å være åpen kan ha tatt fra noen følelsen av å være så alene.

– Hvis min historie har ført til at det er litt mindre tabu rundt depresjon, synes jeg det er veldig flott.

Han håper at han har brutt ned noen stereotyper rundt psykisk sykdom.

– Det er ikke slik at du kan ta en pille og bli lykkelig. Depresjonen er noe jeg må jobbe med hver dag.

Hjelle er nå godt i gang med høstsemesteret ved Universitetet i Bergen. Om kort tid har han semesterets første eksamen.

– Verden stopper ikke opp selv om du er i mental ubalanse. På en måte er det bra. Rutiner i hverdagen hjelper.

– Spesielt viktig historie

– Hjelle har en annen fortelling enn den vanlige suksesshistorien vi ofte ser i media, sier psykolog og førsteamanuensis i klinisk psykologi ved UiB, Aslak Hjeltnes.

Han har forsket på depresjon og sosial angst. Psykologen mener Hjelles historie er spesielt viktig fordi han er åpen om at han fremdeles sliter.

– Det er stadig vanligere at kjente personer står frem med psykiske lidelser, men det er ofte etter de selv har blitt friske at de vil snakke om det. På den måten blir de psykiske utfordringene ofte presentert som enda en prestasjon.

Psykologen mener Hjelle er modig spesielt fordi han studerer til å bli helsepersonell.

– Mange har en oppfatning om at leger er supermennesker, men de er like sårbare som alle andre.

Hjeltnes mener Hjelle fortjener stor respekt for at han står frem.

– Det er viktig at folk alminneliggjør ting vi vet er veldig vanlig. Det er normalt å være plaget av angst eller depresjon i ulike grader i løpet av livet.